Румъния продължава на пълни обороти изграждането на най-голямата газова електроцентрала в Европейския съюз - Минтия. В съоръжението ще започнат тестове в началото на 2026 г., а от август ще доставя електроенергия за националната мрежа. Това обяви Касиан Ницулеску, държавен секретар в Министерството на енергетиката.

През април през територията на страната бе превозена турбината за централата като част от доставката на над 250 компонента. Събитието, разбираемо, предизвика сериозен медиен интерес. Уникалният за страната конвой беше с параметри 128 м дължина, 6 м ширина и 5,4 м височина.

Новата газова централа ще доставя около 12 159 GWh електроенергия годишно и ще работи с прогнозен експлоатационен живот от 30 години. Гъвкавата й работа ще подпомага стабилността на националната енергийна система, категорични са експерти.

В тази връзка, проектът е обявен от правителството за такъв с национално значение и се изгражда на мястото на бившата въглищна централа, затворена през 2021 г.

Кой е инвеститорът?

Централата се реализира от Mass Global Energy Rom, част от иракската група Mass Group Holding, която придоби активите на Минтия през 2023 г. за €91,2 милиона без ДДС. Настоящата инвестиция надхвърля €280 милиона.

Mass Group Holding управлява около 7 100 MW мощности в Ирак и развива проекти за възобновяема енергия, включително вятърни паркове в Йордания. Групата има и дейност в циментовата и стоманодобивната промишленост.

Електроцентралата ще бъде снабдявана от специален газопровод, свързан с BRUA, изграден от Transgaz, на стойност около €60 милиона, частично финансирани от Фонда за модернизация.

Разходите за изграждането и пускането в експлоатация ще се покриват от Mass Global Energy Rom чрез собствени средства или външно финансиране.