Един от стратегическите енергийни проекти на Румъния, газовата електроцентрала в Йернут с мощност 430 MW, отново е блокиран. "Само" 5 години след първоначалния срок за въвеждане в експлоатация, централата е завършена на 98%. Главният изпълнител Duro Felguera обаче, който е в процедура по несъстоятелност, поиска да прекрати работата си.

Държавната Romgaz веднага заяви, че не приема подобен ход и анализира възможността да поеме сама оставащите дейности, включително финалните тестове.

Това би означавало допълнителни разходи и вероятно ново, поредно отлагане.

"Нашият изпълнител изрази намерение да спре работа по централата, но това е в противоречие с договора.

За нас проектът е приоритет и имаме два варианта - или да продължим с настоящия изпълнител, или да завършим централата самостоятелно", заяви главният изпълнителен директор Разван Попеску по време на среща с инвеститорите след обявяването на финансовите резултати за първото полугодие.

По думите му компанията все още поддържа целта за въвеждане на централата в експлоатация до края на 2025-а.

Как започна всичко

Проектът за нова комбинирана газова централа в Йернут започва през 2016 г. с договор на стойност €268 милиона плюс ДДС между Romgaz и консорциума Duro Felguera - Romelectro. Тогава поставеният краен срок е 2020 година.

През 2021 г. споразумението е прекратено заради неизпълнение. Две години по-късно - през 2023 година, Romgaz отново подписва договор със същата испанска компания. Причината - Duro Felguera притежава ключови лицензи, ноу-хау и документация за вече инсталираното оборудване на General Electric. Така проектът се превърна в своеобразен "заложник" на изпълнителя.

Стар проблем, нова криза

Това не е първият път, когато проектът за Йернут влиза в задънена улица. Както money.bg писа по-рано тази година, финансовите проблеми на Duro Felguera, в комбинация с фалита на местния партньор Romelectro, вече поставиха под въпрос завършването на централата.

Тогава министърът на енергетиката Себастиан Бурдужа обяви, че Romgaz може да поеме управлението на проекта съвместно с подизпълнителите, при условие че General Electric даде съгласие.

Стратегически залог за страната

Централата Йернут е сред проектите, включени в Националния инвестиционен план на Румъния. 430-те MW нови мощности са от ключово значение за енергийната сигурност на страната, особено в условията на намаляване на дела на въглищните мощности и засиления натиск за декарбонизация.

Въпреки че строежът е практически на финалната права, въпросът дали обектът ще бъде завършен в срок остава открит. Какво ще се случи в крайна сметка, предстои да разберем.