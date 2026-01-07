Сериозно инвестиционно предложение за ново месопреработвателно предприятие е внесло дружеството "Горнооряховска скара" ООД в РИОСВ-Велико Търново, съобщава местният вестник "Борба".

Компанията е част от групата около веригата Go Grill.

Предвижда се новият завод да бъде изграден в имот, собственост на фирмата. Ще се строи триетажна сграда с метална конструкция и РЗП от близо 2550 квадратни метра.

В обекта ще се произвеждат годишно по 1680 т сурово-сушени продукти от раздробени меса, 240 т сурово-сушени продукти от нераздробени меса, 240 т малотрайни варени колбаси, 240 т трайни варено-пушени колбаси и 1200 т месни заготовки от раздробени меса.

Според инвестиционното предложение производството ще е в едносменен режим и с висока степен на автоматизация. Продукцията ще се реализира на външния и вътрешния пазар.

Горнооряховската скара на Go Grill започва като семеен бизнес на

Стефан и Мирослав Велкови стоят зад горнооряховската скара на Go Grill, като бизнесът стартира през 2009 г. и днес веригата има десетки обекти в цялата страна - както собствени, така и такива на франчайз партньори. Тя се зарежда от собствено предприятие, като явно инвестицията цели значително да увеличи производствения капацитет. Семейството на Велкови е свързано с месопреработката поне три поколения назад.

През 2024 г. двамата купиха "Родопа 96", която държи правата на горнооряховския суджук.

"Горнооряховска скара" ООД е с приходи от 8,87 млн. лева през 2024 г. и печалба от 981 хиляди лева. "Го Грил" ООД е с 27,8 млн. лева приходи и 1,4 млн. лева печалба за същия период.