150 обекта в рамките на 3-4 години - това са амбициозните планове на създадената в Румъния кафе верига 5 to go, която официално навлиза на българския пазар с франчайз модел и собствени локации.

Компанията е в Топ 7 на континента и е на първо място в Източна Европа, като само в Румъния има над 650 кафенета и 55% пазарен дял.

5 to go вече изпробва българския пазар с два обекта в Русе.

"Нашият план е да навлезем на българския пазар с бизнес модел, подобен на този в Румъния. Ще се фокусираме основно върху франчайз локации, като същевременно ще открием и някои свои обекти, които впоследствие също ще бъдат предоставени на франчайзополучатели. Целта ни е България да стане вторият по важност пазар след Румъния и да бъде успешен пример за развитието ни в региона", е цитиран в официалното съобщение да казва съоснователят на 5 to go Раду Савопол.

Така ще има пет фиксирани ценови нива на предлаганите продукти - 1, 1,5, 2, 2,5 и 3 евро. Дизайнът на локациите ще бъде в две версии с фокус върху пространства от 20 до 30 кв. м.

Източник: 5 to go

5 to go планира да открие и собствен голям представителен обект в София, в който ще оперират т. нар. 5 to go Academy за бариста и професионални обучения, както и офис за франчайз операции.

В България 5 to go ще предлага условия за достъп до франчайз с такси, сходни с тези в Румъния. Франчайз договорът ще е валиден за период от 7 години, с 4% такса роялти, 1.5% маркетингова такса и първоначална такса франчайз от 4500 евро. Според предварителните разчети инвестицията за обект "до ключ" ще варира между 18 000 и 25 000 евро в зависимост от площта. Тя включва оборудване, разрешителни, първоначално зареждане и вътрешно обзавеждане.

Паралелно 5 to go започва и бизнес с продукти за ритейл сектора у нас, като вече има партньорство с магазините Minimart и местен дистрибутор.

Мениджър на бизнеса в България ще е Георги Муховски, който има над 10-години опит в секторите на храните и напитките и търговските недвижими имоти. Последно той беше зам.-мениджър търговски площи във Forton | Cushman & Wakefield, а преди това е развивал мрежите на вериги като Starbucks, KFC и Burger King.