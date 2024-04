Източник: Фейсбук профил на 5 to go

Румънската верига кафенета "5 to go" обяви, че продължава да развива своето местно и международно присъствие с ускорени темпове, подготвяйки още два магазина в Будапеща и навлизането на българския пазар, пишат румънските медии.

"Щастлив съм да видя откриването на първите "5 to go" локации в България, по което работим от известно време, а в Унгария планът е да присъстваме с 10 кафенета до края на годината, ако всичко върви според очакванията", каза Раду Савопол, съосновател на "5 to go", цитиран от World Coffee Portal.

В Румъния веригата има над 550 кафенета в цялата страна, като само от началото на тази година бяха открити 40 нови. Компанията обяви, че продажбите й са нараснали с 48% на годишна база през първото тримесечие.

До декември 2024 г. се планира да отвори около 120 нови кафенета "5 to go", както и да засили присъствието си на външните пазари, където разширяването на бизнеса ще бъде предмет на строг анализ на предишни резултати и спецификата на всяка страна.

Основана от Савопол и Лучиан Бадила през 2015 г., "5 to go" стартира с меню, фокусирано върху стойността, като повечето напитки са на цена от 5 леи (1.97 лв.). Въпреки че едно еспресо все още струва 5 леи, оттогава веригата повишава цените на други кафе напитки, като капучино и лате сега струват съответно 6 леи (2.36 лв.) и 7 леи (2.75 лв.).

Източник: Фейсбук профил на 5 to go

5 to go е най-голямата верига кафенета по брой обекти в Румъния, притежаваща над 50% пазарен дял. Докладът на World Coffee Portal Project Café Europe 2024 прогнозира, че общият марков пазар на румънски кафенета ще нарасне от 950 магазина до над 1500 магазина до 2029 г.