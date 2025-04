Иновативният стандарт за онлайн картови разплащания Click to Pay вече е достъпен за клиентите на iCard в Европа, благодарение на сътрудничеството на финтех компанията с Visa - световен лидер в дигиталните разплащания.

Онлайн пазаруването се развива с все по-бързи темпове. Тази тенденция създава необходимост от иновативни дигитални решения, които да отговарят на променящите се нужди на потребителите и бизнеса. Click to Pay е удобен и сигурен начин за онлайн картови разплащания, който елиминира нуждата от ръчно въвеждане на детайлите на картата и сложни пароли при всяка покупка.

Източник: iCard

Click to Pay е създаден, за да направи онлайн плащанията също толкова бързи, удобни и сигурни, колкото безконтактните или мобилните плащания с карта Visa на ПОС терминал. Иновативното решение може да се използва в онлайн магазини и мобилни приложения, като хиляди търговци вече са стартирали процеса по интеграцията му. Очаква се Click to Pay с Visa да достигне широко разпространение в страната до есента.

Източник: iCard

iCard е първият издател на карти Visa в Европа, който предлага Click to Pay. Клиентите на финтех компанията в над 30 европейски държави вече могат да изпитат предимствата на иновативния стандарт за онлайн картови разплащания със своите карти Visa, издадени от iCard. За тяхно улеснение, Click to Pay е автоматично активиран за всички дебитни и виртуални карти Visa в дигиталния портфейл iCard. Достатъчно е потребителят да използва имейл адреса, с който е регистриран в iCard, за да може да пазарува само с няколко клика във всички онлайн магазини и приложения, в които присъстват едновременно логото на Visa и символът на Click to Pay .

"Click to Pay ще промени начинa, по който хората пазаруват онлайн, като намали броя на стъпките, необходими за покупка с карта. Като лидер в дигиталната трансформация на финансовите услуги и дългогодишен партньор на Visa, в iCard сме горди, че нашите клиенти първи в Европа ще могат да се уверят в предимствата на новия стандарт за онлайн разплащания напълно безплатно", коментира Мария Вълева - изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на "Айкарт" АД.

Източник: iCard

"Потребителите очакват интуитивно и безпрепятствено изживяване при покупка, независимо дали си купуват кафе или пазаруват онлайн. Click to Pay отговаря на тези очаквания, като подобрява сигурността и удобството при онлайн пазаруване. Според прогнози на Visa от 2024 г. европейските търговци, които използват Click to Pay, могат да увеличат печалбата от приходите си с до 30%. Целта ни е да превърнем Click to Pay в широко достъпна опция за онлайн разплащания", сподели Красимира Райчевa, изпълнителен директор на Visa България.

Click to Pay съчетава удобство и иновативни решения за сигурност като токенизацията - тя замества чувствителните лични данни като номера на кредитна или дебитна карта с уникален цифров идентификатор, наречен токен. Той не разкрива реалните данни за сметката, с което предотвратява потенциални опити за измама. Така токенизацията прави плащанията сигурни, без да усложнява процеса.