Около 200 тона картофени снаксове и пшенично-царевични пръчици излизат всяка година от завода на дуловската фирма "Мартис 09" ООД. Почти цялата продукция - цели 99%, е за износ: компанията продава на пазарите в Европейския съюз, Азия и Африка.

Именно заради това и нейният бранд Freyma"s не е толкова познат у нас, а успехите на компанията, която всъщност е сред водещите у нас в този сектор, станаха известни след посещение във фабриката ѝ на Съвместната българо-румънска земеделска комисия.

Freyma's днес е с портфолио от общо 24 различни продукта, като на сайта на производителя се подчертава, че се използват само "натурални и натурално идентични съставки".

Източник: Мартис 09 Фабриката на фирмата в Дулово

Фирмата е основана през 2009 г., а през 2010 г. започва производството. С по 50% дял са управителят Мартин Тодоров и руският гражданин Сергей Черненко.

Според финансовите данни приходите на "Мартис 09" непрекъснато се повишават през последните 5 години, като през 2024-а достигат близо 2 милиона лева. Компанията освен това през последните 13 години винаги е била на печалба.

През миналата година по европейски проект на стойност близо 440 000 лева "Мартис 09" закупи две нови автоматизирани линии за печене и пържене.

Източник: Областна управа - Русе Производството е силно автоматизирано

Амбицията на производителя на снаксове и пшенично-царевични пръчици е да развива партньорската си мрежа в чужбина и най-вече да навлезе на повече европейски пазари.

"Компанията е доказателство, че българските продукти и суровини могат да бъдат основа за модерно производство с висока добавена стойност, което създава работни места, стимулира местната икономика и допринася за положителния имидж на региона", коментира главният секретар на Областната управа на Русе Ирена Тодорова, която участва в заседанието на комисията.