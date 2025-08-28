Тарифните квоти са най-доброто решение за премахване на съществуващите американски мита върху вноса на стомана и алуминий и за натиск срещу китайския износ. Мнението изразява Аксел Егерт, ръководител на EUROFER - европейското стоманодобивно лоби, предава Euronews.

Според него "съвместната борба срещу китайския свръхкапацитет трябва да бъде споделена цел със САЩ".

"ЕС трябва да ускори преговорите за система от тарифни квоти (TRQ) с Америка, за да избегне съществуващите прекомерни тарифи от 50% върху стоманата и алуминия", заяви генералният директор на Европейската стоманодобивна асоциация EUROFER, добавяйки, че "подобна сделка би могла да помогне и за сътрудничеството по отношение на китайския свръхкапацитет в сектора".

Източник: iStock

Системата за тарифни квоти за стомана и алуминий беше въведена от президента Джо Байдън, за да замести 25-процентните мита за стомана и 10-процентните за алуминий, наложени от първата администрация на Доналд Тръмп.

Тя позволяваше внос в САЩ без мита на до 3,3 милиона тона стомана и 384 000 тона алуминий от ЕС, като за всички по-големи количества се прилагаха тарифи.

След завръщането си на поста обаче Доналд Тръмп наложи 25 % мита върху стоманата и алуминия, които бяха увеличени на 50% през юни и разширени на 19 август, за да обхванат около 400 производни на стоманата продукти.

След седмици на тарифни заплахи, насочени към всички промишлени продукти от ЕС - не само стомана и алуминий, САЩ и ЕС постигнаха споразумение, с което митата за европейски стоки бяха определени на 15%, с изключение на стомана и алуминий.

В съвместната декларация обаче се посочва, че страните "възнамеряват да разгледат възможността за сътрудничество по отношение на защитата на съответните вътрешни пазари от свръхкапацитет, като същевременно гарантират сигурни вериги за доставки, включително чрез решения за тарифни квоти".

По данни на ОИСР, миналата година световният свръхкапацитет на стомана е бил 600 милиона тона, а до следващата година се очаква да достигне 720 милиона тона.