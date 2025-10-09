75 188 българи получават пенсии и добавки по европейски регламенти и международни договори в България към края на 2024 г., показват данните на Националния осигурителен институт. Това е скок с 49,9% спрямо края на 2020 г., когато са били 50 162.

Сред пенсионерите със стаж в чужбина по-голямата част живеят в България - 59 007 към 31 декември м.г., докато зад граница са 16 181. И в двете групи се наблюдава увеличение на бройката за последните 5 години, но делът на останалите извън страната намалява.

Това са държавите, в които най-много български пенсионери са положили трудов стаж:

Германия (12 534 лица);

Испания (11 102 лица);

Гърция (10 218 лица);

Италия (8649 лица);

Русия (5969 лица);

Великобритания (5478 лица).

"Това са и държавите, които в близкото минало са предпочитани от българските работници мигранти поради привлекателните предложения за работа, напредък в кариерата и потенциала за по-добро качество на живот", отбелязват от осигурителния институт.

Много български пенсионери са работили и в Чехия, Кипър, Австрия и Франция. Има обаче и хора, които получават пенсия за работа в Южна Корея и Тунис.

Основната част от пенсиите са за осигурителен стаж и възраст, но най-голям ръст през 2024 г. спрямо 2020 г. има при личните пенсии за инвалидност поради общо заболяване - близо 63 на сто.

Размерът на пенсиите по европейски регламенти и международни договори (т.е. "българската" пенсия на работилите зад граница, която отразява стажа им у нас) се е удвоил. Тъй като говорим за отпускане в пропорционален непълен размер, средният размер е по-малък от този на пенсиите, отпуснати изцяло по българското законодателство - около 701 лв. срещу близо 940 лв. Подобна е ситуацията и с пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, както и при наследствените пенсии.

Общият годишен разход за пенсии, отпуснати по европейски регламенти и международни договори, за периода от 2020 г. до 2024 г. се увеличава три пъти от 183 милиона лева през 2020 г. на 547 милиона лева през 2024 г. Като дял от общите разходи за пенсии също има ръст - от 1,64% преди 5 години до 2,53% миналата година.

НОИ изплаща и български пенсии на лица, които са се преселили в Турция след 1 май 1989 г. съгласно двустранно споразумение. Този вид пенсионери са намалели с 18,7% за 5 години до 11 437 души. Пенсиите за осигурителен стаж и възраст са намалели с 2730 или с 20,7%, а пенсиите за инвалидност са се увеличили със 72 или 7,7%, поради нарастване на броя на наследствените пенсии за инвалидност.

За изплащането на пенсии и добавки по споразумението с Турция през 2024 г. са изразходвани 86 милиона лева, като сумата е нараснала с 81,8% спрямо 2020 г.