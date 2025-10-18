Понастоящем Карел Комарек е сред най-богатите хора в Чехия - с активи от над €10 милиарда и място №302 в световната класация. Но пътят му до върха не е никак лек. Бизнес историята му започва през 1990 година, в бурните години след Кадифената революция и разпадането на Чехословакия.

Тогава младият предприемач решава да се възползва от вълната на приватизации и започва да развива бизнес в областта на минното дело заедно със семейството си. С времето Комарек се откъсва от семейните дейности и създава собствена инвестиционна група - KKCG.

Тя постепенно се превръща в мощен холдинг с интереси в енергетиката, технологиите, недвижимите имоти и, най-вече - хазарта.

Големият залог: от Sazka до Allwyn

Истинският пробив за чешкия милиардер идва през 2011-а, когато KKCG придобива почти фалиралия национален лотариен оператор Sazka. Комарек успява не само да спаси компанията, но и да я превърне в основата на бъдещия си хазартен конгломерат. През 2013 г. той влиза и в инвестиционната схема за придобиване на гръцката OPAP, като постепенно се превръща в неин основен акционер.

Sazka е ребрандирана като Allwyn през 2021-ва, а Комарек започва агресивна експанзия в нови пазари, сред които Великобритания, САЩ, Австрия, Италия. Днес Allwyn управлява национални лотарии в 7 държави, притежава дял в платформата за спортни залози Betano, а наскоро придоби американския оператор за фентъзи спортове PrizePicks в сделка за $1,6 милиарда.

Сделката на десетилетието: сливането с OPAP

Следващата глава в бизнес историята на Комарек е едно от най-значимите сливания в хазартната индустрия на Европа. През 2025 г. Allwyn и OPAP обявиха, че се обединяват в сделка на стойност €16 милиарда. Мащабният ход създава втората по големина публично листвана хазартна група в света, след собственика на FanDuel - Flutter.

Новата обединена група ще запази името Allwyn, ще остане листвана на Атинската фондова борса, а вторично листване се планира в Лондон или Ню Йорк - с цел достъп до повече капитал и ускоряване на растежа.

"Когато се появи възможност за консолидиране на пазара, ние я грабваме. А САЩ са нашият най-голям шанс," казва Комарек пред Financial Times.

Голямата цел - пътят към Америка

След като Allwyn спечели лиценза за Националната лотария на Великобритания през 2022 г., компанията започна да търси следващото голямо предизвикателство. Безспорно това е пазарът на САЩ, където спортните залози се превърнаха в индустрия с приходи от над €14 милиарда годишно.

Придобиването на PrizePicks и получаването на лиценз от Американската комисия за търговия със стокови фючърси поставят Allwyn в уникална позиция да предлага залози на т. нар. "prediction markets". Това представлява нова ниша между хазарта и финансовите деривати.

Милиардерът, който не забравя откъде е тръгнал

Роденият през 1969 г. в малкия град Ходонин Комарек остава силно свързан с родината си, макар към днешна дата да живее в Швейцария. Той е съосновател и основен спонсор на Международния музикален фестивал "Дворжак Прага". Съществена роля има и семейната фондация, фокусирана върху културни и обществени проекти в Чехия, която той управлява съвместно със съпругата си Щепанка Комаркова.

Милиардерът е известен и с друга своя страст, ветроходството. Само 3 години след като започва да се състезава, Комарек и екипът му печелят престижната регата Les Voiles de Saint-Tropez със своята 100-футова суперяхта - символ на същия състезателен дух, който го движи и в бизнеса.

Личната му "кадифена революция"

Днес, 35 години след историческата "кадифена революция", Карел Комарек преживява своята собствена - в бизнеса. Сливането на Allwyn и OPAP ще направи компанията най-ценната, листвана в Атина, и втората по големина хазартна група в света.

Затова и за Комарек това е не просто сделка, а кулминация на дългогодишна визия - превръщането на чешки капитал в глобален играч от световна класа.

56-годишният милиардер прекарва няколко месеца годишно във Флорида, където притежава имение край океана. Какъв по-добър символ на пътя от посткомунистическа Чехословакия до най-високите етажи на глобалния бизнес?