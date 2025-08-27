Кибератака срещу онлайн платформата на "Мебели ЯВОР" е била извършена през последните дни, става ясно от публикации в социалните мрежи. Все още на сайта на компанията, която е сред големите у нас, са данните за контакт с руската хакерска група "Народная CyberАрмия".

Това не е единственият удар на киберпрестъпниците у нас. В BreachForums техен представител иска 2500 долара за администраторски достъп до "голям български университет". Даденият Telegram канал за комуникация отговаря на страница в неработещ към момента поддомейн към сайта на Техническия университет в София.

Както отбелязва X/Twitter потребителят Forza Elena Guncheva, същият Telegram канал е и единственото съдържание на страница за търговия на едро на сайта на "Мебели ЯВОР".

Руската хакер група "Народная CyberАрмия" продава достъп до сайт на голям български университет. С едно гугъл търсене установих, че става въпрос за ТУ-София. Случайно разбрах, че имат достъп и до сайта на Мебели Явор. pic.twitter.com/C6Aw0CPvfG — FORZA ELENA GUNCHEVA (@elenaultras) August 19, 2025

Каналът е без потребители, а името на "Народная CyberАрмия" се споменава от близки до Кремъл сайтове във връзка с декларирано обединение на руските хакерски групировки срещу Запада през 2023 г. По-ранната ѝ активност включва пробив на онлайн приложението за конвертиране на документи UniFlip и продажба на база данни със 135 000 потребителски имена и пароли.

Порталът на "Мебели ЯВОР" има над 52 хиляди посещения през юли и към него има онлайн магазин. За момента не е ясно дали хакерите са успели да задигнат информация и дали искат откуп за нея.

Money.bg изпрати въпроси на мебелната компания. Ще обновим статията, когато ги получим.