Здравеопазването, публичната администрация и енергетичният сектор са най-засегнатите от кибернетични заплаги в Румъния, предупреждава Националната дирекция за киберсигурност (DNSC) в своя доклад за дейността през 2024 година, цитиран от economica.net.

"Здравният сектор се сблъсква със значителни заплахи поради големия обем чувствителни данни и недофинансираната критична инфраструктура. Публичната администрация често е мишена на кибератаки, които имат пряко въздействие върху услугите и доверието на гражданите. Енергетичният сектор остава приоритетна цел за атакуващите", се посочва в документа.

Най-големите рискове за организациите остават липсата на специализиран персонал в областта на киберсигурността и ниското ниво на осведоменост сред обществото. Тези уязвимости се засилват от все по-сложните атаки на злонамерени актьори с напреднали възможности.

Руските DDoS атаки

През 2024 година DNSC се е намесила в подкрепа на компании и институции, засегнати от серия кибератаки и инциденти, включително DDoS атаки от руски произход. Сред основните мишени са:

Енергетика : Rompetrol, Mol România

: Rompetrol, Mol România Банков сектор : 17 институции, включително Alpha Bank, Banca Transilvania, Румънската национална банка, Букурещката фондова борса

: 17 институции, включително Alpha Bank, Banca Transilvania, Румънската национална банка, Букурещката фондова борса Транспорт : 12 организации като CFR, CNAIR, летище Букурещ, пристанище Констанца, Метрорекс

: 12 организации като CFR, CNAIR, летище Букурещ, пристанище Констанца, Метрорекс Публична администрация: Правителството на Румъния, различни министерства, Сената, кметството на Букурещ

Ransomware атаките - най-сериозната заплаха

Явлението ransomware остава най-упорито и тежко, със 101 регистрирани инцидента през 2024 година. Сред най-значимите са: