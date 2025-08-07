Здравеопазването, публичната администрация и енергетичният сектор са най-засегнатите от кибернетични заплаги в Румъния, предупреждава Националната дирекция за киберсигурност (DNSC) в своя доклад за дейността през 2024 година, цитиран от economica.net.
"Здравният сектор се сблъсква със значителни заплахи поради големия обем чувствителни данни и недофинансираната критична инфраструктура. Публичната администрация често е мишена на кибератаки, които имат пряко въздействие върху услугите и доверието на гражданите. Енергетичният сектор остава приоритетна цел за атакуващите", се посочва в документа.
Най-големите рискове за организациите остават липсата на специализиран персонал в областта на киберсигурността и ниското ниво на осведоменост сред обществото. Тези уязвимости се засилват от все по-сложните атаки на злонамерени актьори с напреднали възможности.
Руските DDoS атаки
През 2024 година DNSC се е намесила в подкрепа на компании и институции, засегнати от серия кибератаки и инциденти, включително DDoS атаки от руски произход. Сред основните мишени са:
- Енергетика: Rompetrol, Mol România
- Банков сектор: 17 институции, включително Alpha Bank, Banca Transilvania, Румънската национална банка, Букурещката фондова борса
- Транспорт: 12 организации като CFR, CNAIR, летище Букурещ, пристанище Констанца, Метрорекс
- Публична администрация: Правителството на Румъния, различни министерства, Сената, кметството на Букурещ
Ransomware атаките - най-сериозната заплаха
Явлението ransomware остава най-упорито и тежко, със 101 регистрирани инцидента през 2024 година. Сред най-значимите са:
- Атака срещу Romanian Soft Company, разработчик на платформата Hipocrate, която засегна 26 болници и блокира дейността им за около седмица
- Атака срещу групата Electrica S.A., засегнала услугите в Букурещ, Плоещ, Брашов и Клуж
- Атаки срещу кметствата на Тимишоара и 5-и район в Букурещ
- Компрометиране на Националната система, която управлява румънския еквивалент на ТЕЛК