Преди двадесет и една години Марк Зукърбърг - студент в Харвардския университет, създава приложение, което води до революция в технологичната индустрия. Така едва на 23 години той напуска учебното заведение като най-младият самоизградил се милиардер, за да развие компанията си, която бързо става известна по целия свят.

Днес секторът се променя с много по-високи темпове, а появата на изкуствения интелект създава много нови компании, ръководните позиции на които се заемат от все по-млади хора. Към 10 август има 498 компании еднорози, развиващи се в сферата на AI, като общата им стойност е 2,7 трилиона долара, показват данни на CB Insights. Сред тях са Anthropic, Safe Superintelligence, OpenAI, Anysphere, Scale и други.

Младите таланти

Миналата седмица сравнително нова компания привлече вниманието на широката общественост, след като Felicis Ventures, Benchmark, General Catalyst и Robinhood Ventures инвестираха 350 милиона долара в нея.

Базираната в Сан Франциско Mercor използва изкуствения интелект, за да свърже специалисти по целия свят с потенциални работодатели. Идеята се появява през 2023 година, когато създателите ѝ решават да намерят начин да установят контакт между инженери на свободна практика в Индия и големи американски компании.

В момента е оценена на 10 милиарда долара. Благодарение на 22-процентовите си акции, тримата съоснователи - главният изпълнителен директор Брендън Фуди, техническият директор Адарш Хиремат и председателят на борда Сурия Мидха - приемат титлата "най-младите самосъздали се милиардери" в историята.

Източник: LinkedIn

"Чувствам се много сюрреалистично. Очевидно е отвъд най-смелите ни мечти, които можехме да очакваме преди две години", отбелязва Брендън Фуди пред Forbes.

Според изданието те са стипендианти по програмата Thiel, осигурена от съоснователя на PayPal Питър Тийл, която отпуска 100 хиляди долара годишно под формата на грантове на талантливи млади предприемачи, които в замяна трябва да прекратят образованието си.

"Най-странното за мен е, че ако не работех по Mercor, щях да завърша колеж преди няколко месеца", каза Хиремат, който учи две години в Харвард, преди да напусне.

Източник: LinkedIn

Още преди обявяването на новата инвестиция, младите предприемачи се появяват в класацията Forbes Under 30, а Mercor - във Forbes Cloud 100. Освен бизнес партньори, тримата са приятели от ученическите си години, когато се състезават в отбора по дебати, а интересът им към сферата се появява в резултат на това, че са деца на софтуерни инженери.

Предизвикателства

Въпреки успеха на Mercor, компанията трябва да се изправи в съда срещу обвинения за кражба на търговски тайни. Разработчикът на софтуер за етикетиране на данни Scale ги обвинява в използването на над сто поверителни документа, предоставени от бившия изпълнителен директор, който напуска компанията, за да работи в Mercor.

Източник: Mercor

Друг фактор е конкуренцията в лицето на по-старата Surge, която също набира инвестиции, а основателят ѝ Едуин Чен е най-младият милиардер в списъка на Forbes 400. В борбата за капитал участва активно и Turing AI, а Invisible е предпочитан партньор на OpenAI и Microsoft.

Заплаха за компанията е и несигурността в сектора за етикетиране на данни - технология, която Mercor използва. Сътресенията се появиха, след като през юни Meta обяви, че купува 49% от Scale AI за 14 милиарда долара, привличайки изпълнителния ѝ директор Александър Уанг. Това доведе до съмнения от страна на клиентите ѝ, които са преки конкуренти на Meta, относно конфиденциалността и обективността на компанията.

Новите милиардери и AI

В продължение на осемнадесет месеца именно Уанг беше най-младият милиардер, който е изградил сам богатството си, а партньорът му Луси Гуо оглави същата "категория" при жените. Преди по-малко от месец той беше изпреварен с едва една година от 27-годишния главен изпълнителен директор на Polymarket Шейн Коплан.

Сред новите милиардери в сферата на изкуствения интелект са Иля Сутскевер, който напусна OpenAI, за да основе Safe Superintelligence, както и Ермира Мурати, която подаде оставка като главен технически директор и основа Thinking Machines Lab. В списъка са включени още Аравинд Сринивас - главен изпълнителен директор на Perplexity AI, основателят на DeepSeek Лян Уенфън, както и този на Anthropic Дарио Амодей.