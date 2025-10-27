През февруари тази година китайският държавен военен гигант Norinco представи превозно средство, способно автономно да извършва бойни операции на скорост от 50 километра в час. Задвижва го AI модел на DeepSeek - гордостта на местния технологичен сектор, пише в свой материал "Ройтерс".

Представянето на Norinco P60 беше представено от апарата на Комунистическата партия като ранна демонстрация на това как Пекин използва DeepSeek и изкуствения интелект, за да настигне САЩ в надпреварата във въоръжаването.

Това се случва във време, когато лидерите и на двете страни призовават своите военни да се подготвят за евентуален конфликт.

Преглед на "Ройтерс" на стотици изследователски статии, патенти и документи за обществени поръчки дава представа за систематичните усилия на Пекин да използва изкуствения интелект за военно превъзходство. Специфичните детайли за това как работят системите зад китайските оръжия от ново поколение са държавна тайна, но документите за обществени поръчки и патентите дават улики за напредъка на Пекин в способности като автономно разпознаване на цели и информационен обмен в реално време.

DeepSeek на първо място

Според Jamestown Foundation използването на модели на DeepSeek е посочено в дузина тръжни документи от структури на Народноосвободителната армия, публикувани тази година. За сравнение, само един документ споменава Qwen на Alibaba - основен вътрешен конкурент.

Поръчките, свързани с DeepSeek, се ускоряват през цялата 2025 година, като нови военни приложения се появяват редовно в мрежата за обществени поръчки на въоръжените сили.

Популярността на DeepSeek сред военните отразява и стремежа на Китай към така наречения "алгоритмичен суверенитет" - намаляване на зависимостта от западни технологии при едновременно укрепване на контрола върху критичната цифрова инфраструктура.

Представител на Държавния департамент на САЩ заяви пред "Ройтерс", че "DeepSeek доброволно е предоставил и вероятно ще продължи да предоставя подкрепа на китайските военни и разузнавателни операции."

Изкуствен интелект в действие

Китай разработва четириноги роботи кучета с изкуствен интелект, които патрулират в групи, "рояци" от дронове, които автономно проследяват цели, нов тип командни центрове и усъвършенствани симулации на военни игри, според документите, разгледани от "Ройтерс".

През ноември 2024 г. армията пусна тръжна процедура за четириноги роботи с изкуствен интелект, които да търсят заедно заплахи и да разчистват взривни устройства. Китай вече е използвал въоръжени такива машини от производителя Unitree в военни учения.

Изследователи от университета Xi'an Technological пишат в резюме на своите констатации, публикувано през май, че тяхната система, задвижвана от DeepSeek, е успяла да прегледа и оцени 10 000 бойни сценария - всеки с различни променливи, терен и разположение на сили, за 48 секунди. Такава задача би отнела на конвенционален екип от военни аналитици 48 часа.

Експерти от Националния университет по отбранителни технологии правят впечатляващи твърдения за възможностите на моделите на DeepSeek. Според една статия, оптимизираната архитектура на DeepSeek може да намали консумацията на енергия по време на обучение с приблизително 40% в сравнение със системи от класа на GPT-4, като същевременно поддържа еквивалентна точност.

Автономни оръжия

Част от тръжните документи и патенти, разгледани от агенцията, показват, че военните се опитват да интегрират изкуствен интелект в дроновете, така че те да могат да разпознават и проследяват цели, както и да работят заедно във формации с малко човешка намеса.

Университетът Beihang, известен със своите изследвания за нуждите на военната авиация, използва DeepSeek за подобряване на вземането на решения от дронови рояци при насочване към заплахи - според подадена тази година патентна заявка.

Въпреки публичните ангажименти на китайските лидери за поддържане на човешки контрол над оръжейните системи, нарастващите инвестиции в автономни технологии предизвикват загриженост относно потенциален конфликт между Пекин и Вашингтон.

Смята се, че Украйна също използва AI за своите далекобойни дронове, които сами локализират целите си на база разпознаване на изображения.

Чипове и зависимости

Въпреки че китайски компании като Shanxi 100 Trust Information Technology се хвалят в маркетингови материали с използването на местен хардуер като чиповете Ascend на Huawei, чиповете на Nvidia продължават да се цитират често в изследвания от свързани с военните научни звена.

"Ройтерс" идентифицира 35 патентни заявления, които споменават използването на чипове A100 на Nvidia от академици в Националния университет по отбранителни технологии на китайската армия и в обединение на санкционирани от САЩ университети.

Това показва, че Пекин все още има над какво да работи, за да постигне суверенитет в технологиите, които изглежда ще решават конфликтите на утрешния ден.