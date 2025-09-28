За поредна година Forbes публикува класацията си за най-богатите хора в Америка. От медията забелязват една изненадваща тенденция - все повече хора под 50 години попадат в списъка. Броят им нараства до тридесет и трима души - със седем човека повече от класираните през 2024 г. Повечето от тях са предприемачи или технологични лидери. Така средната възраст на най-богатите американци е 70 години, като 23 души са на 90 години.

Освен броят на милиардерите под 50 години, нараства и общата стойност на богатството на десетте най-млади личности в списъка. През 2024 година тя възлиза на 273 милиарда долара, а година по-късно - на 357 милиарда. Само Марк Зукърбърг отбелязва ръст от 72 милиарда през последната година, поставяйки го на трето място с 254,7 милиарда.

Със своите 38 години сред най-младите американски милиардери попада и съоснователят на платформата за търговия с акции Robinhood - Влад Тенев. Според изданието състоянието на предприемача с български корени възлиза на 6,8 милиарда долара, което го поставя на 261 място в класацията.

Източник: GettyImages

Авторите го описват "като опитен изпълнителен директор на гигантски финансов конгломерат", който поставят сред 250-те най-ценни компании в света.

В топ 10 на най-младите богаташи в Америка попада и неговият бивш съдружник Байджу Бхат. Той е съосновател на Robinhood, но миналата година се оттегли от ръководните си задължения. Въпреки това, Бхат запазва позицията си като член на борда и шестпроцентовия си дял от компанията. По последни данни на Forbes нетната стойност на богатството му е 7 милиарда долара (246 място).

Източник: GettyImages

Най-младият човек сред американските милиардери за 2025 година е основателят на Surge AI Едуин Чен, който е едва на 37 години. Компанията му работи в посока подобряване на качеството на данните за обучение на модели с изкуствен интелект.

An alum of Google, Facebook and Twitter, Edwin Chen built his data labeling company, Surge, in the background of the AI revolution. Now he's ready to step out of the shadows and make his voice heard. https://t.co/Yimo6eoaSf (Photo: Guerin Blask For Forbes) pic.twitter.com/VvGeS9yJx6 — Forbes (@Forbes) September 22, 2025

Surge AI генерира над 1 милиард долара годишни приходи и се оценява на 24 милиарда, като Чен притежава приблизителен дял от 75%. Общото му богатството възлиза на 18 милиарда долара, като го класира на 55-то място.

Единственият сред десетимата, който не е изградил сам състоянието си, е 38-годишният Лукас Уолтън. Той е внук на основателя на Walmart - Сам Уолтън. В момента състоянието му възлиза на 41,6 милиарда, поставяйки го на 24-та позиция.

За първи път във Forbes 400 (под номер 352 с близо 5 милиарда долара) попада Брайън Вентуро - съосновател и главен стратегически директор на CoreWeave. Компанията започва като проект за криптодобив, но се превръща в бързоразвиващ се доставчик на облачна инфраструктура, фокусирана върху изкуствения интелект.

Източник: GettyImages

В топ 10 на младите американски богаташи влизат още Дъстин Московиц - съосновател на Facebook и собственик на софтуерната фирма Asana (на 101-во място с 12 милиарда) и единият създател на Airbnb - Нейтън Блехарчик (с 8,3 милиарда на 153-та позиция).