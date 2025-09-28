За поредна година Forbes публикува класацията си за най-богатите хора в Америка. От медията забелязват една изненадваща тенденция - все повече хора под 50 години попадат в списъка. Броят им нараства до тридесет и трима души - със седем човека повече от класираните през 2024 г. Повечето от тях са предприемачи или технологични лидери. Така средната възраст на най-богатите американци е 70 години, като 23 души са на 90 години.

Освен броят на милиардерите под 50 години, нараства и общата стойност на богатството на десетте най-млади личности в списъка. През 2024 година тя възлиза на 273 милиарда долара, а година по-късно - на 357 милиарда. Само Марк Зукърбърг отбелязва ръст от 72 милиарда през последната година, поставяйки го на трето място с 254,7 милиарда.

Милиардери от Gen Z: 10-те най-богати хора под 26 години

Тези представители на Gen Z притежават огромни богатства, благодарение на фамилни бизнеси

Със своите 38 години сред най-младите американски милиардери попада и съоснователят на платформата за търговия с акции Robinhood - Влад Тенев. Според изданието състоянието на предприемача с български корени възлиза на 6,8 милиарда долара, което го поставя на 261 място в класацията.

Авторите го описват "като опитен изпълнителен директор на гигантски финансов конгломерат", който поставят сред 250-те най-ценни компании в света.

В топ 10 на най-младите богаташи в Америка попада и неговият бивш съдружник Байджу Бхат. Той е съосновател на Robinhood, но миналата година се оттегли от ръководните си задължения. Въпреки това, Бхат запазва позицията си като член на борда и шестпроцентовия си дял от компанията. По последни данни на Forbes нетната стойност на богатството му е 7 милиарда долара (246 място).

Най-младият човек сред американските милиардери за 2025 година е основателят на Surge AI Едуин Чен, който е едва на 37 години. Компанията му работи в посока подобряване на качеството на данните за обучение на модели с изкуствен интелект.

Surge AI генерира над 1 милиард долара годишни приходи и се оценява на 24 милиарда, като Чен притежава приблизителен дял от 75%. Общото му богатството възлиза на 18 милиарда долара, като го класира на 55-то място.

Единственият сред десетимата, който не е изградил сам състоянието си, е 38-годишният Лукас Уолтън. Той е внук на основателя на Walmart - Сам Уолтън. В момента състоянието му възлиза на 41,6 милиарда, поставяйки го на 24-та позиция.

За първи път във Forbes 400 (под номер 352 с близо 5 милиарда долара) попада Брайън Вентуро - съосновател и главен стратегически директор на CoreWeave. Компанията започва като проект за криптодобив, но се превръща в бързоразвиващ се доставчик на облачна инфраструктура, фокусирана върху изкуствения интелект.

В топ 10 на младите американски богаташи влизат още Дъстин Московиц - съосновател на Facebook и собственик на софтуерната фирма Asana (на 101-во място с 12 милиарда) и единият създател на Airbnb - Нейтън Блехарчик (с 8,3 милиарда на 153-та позиция).

