Родената в Барбарос 37-годишна суперзвезда Rihanna е един от най-продаваните изпълнители на всички времена и през 2022 г. беше обявена за най-младият милиардер, натрупал собствено богатство. И това при положение, че не е публикувала нова музика от три години и не е издавала албум през последните девет.

Според различни източници нейното състояние се оценява на около 1.4 млрд. долара, но то не е следствие единствено на музикалната ѝ кариера. Тя е също така успешен предрприемач, като управлява няколко бранда за козметика, грижа за кожата, облекло и луксозно бельо. Сред тях са Fenty Beauty, Savage X Fenty и Fenty Skin.

"Преди 20 години напуснах страната си, културата си, храната си и семейството си, за да се впусна в пътешествие, което започна с издаването на първия ми музикален албум", започва Rihanna своето по-различно обръщение от преди седмица в социалните мрежи. То е по случай 20-годишнината от издаването на първия ѝ студиен албум Music of the Sun.

В него тя благодари на подкрепялите я през тези две десетилетия фенове, продуценти, хореографи, режисьори и фотографи докато тя постига всичките си успехи. А те не са малко.

За две десетилетия Rihanna е издала 8 албума, от които е продала над 60 млн. копия, а със синглите числото набъбва до 250 млн. Най-продаван с 10.8 млн. копия е Good girl gone bad от 2007 г. В него намират място хитове като Umbrella (емблематичния ѝ дует с Jay-Z), Don't stop the music, Disturbia и Take a bow. Последният ѝ албум е Anti, издаден през 2016 г.

Благодарение на музикалните си успехи през годините изпълнителката от Барбарос е спечелила 9 награди Grammys, 12 Billboard Music Awards, както и множество различни други награди. Има също така 6 Guinness world records, сред които за най-богат артист жена и за най-продаваната изпълнителка на 21-ви век (въпреки, че не е издавала албум от 9 години).

Като музикант през годините Rihanna направи и няколко успешни турнета. Първото ѝ по значимо, това за промотирането на албума ѝ Rated R, е спечелил около 40 млн. долара. За около година през 2011 г. изнася близо 90 концерта част от турнето Loud и печели приблизително 90 млн. долара.

Но други два са най-успешните ѝ турове. Единият е Diamonds world tour от 2013 г. с приходи повече от 140 млн. долара за около 85 шоута. Другият е световното турне, с което промотира албума си Anti. То се проведе през 2016 г. и привлече близо 110 млн. долара приходи.

Едно от най-емблематичните ѝ изпълнения на живо е шоуто ѝ по време на почивката на Super Bowl през 2023 г. Към онзи момент то беше най-гледаното с 121 млн. зрители. Въпреки че не получава заплащане за участието си, Rihanna спечели значителна публичност и търсене на своите песни след шоуто.

След шоуто песните ѝ отбелязат 140% увеличение на стрийминг активността, а албумите ѝ се върнаха в класациите на Billboard. Към днешпна дата в Spotify тя има над 91 млн. месечни слушатели, макар да няма нов албум вече почти десетилетие.

Като предприемач през годините Rihanna развива различни бизнеси за мода и красота. Като най-успешен може да се определи Fenty Beauty, който стартира през 2017 г., а чрез него тя пуска на пазара революционна линия с 40 нюанса фон дьо тен (днес 50). През същата година списание Time обяви продукта за едно от най-добрите изобретения и реализира зашеметяващите 72 млн. долара продажби през първия си месец.

Rihanna управлява Fenty заедно с френския конгломерат за луксозни стоки LVMH. От старта си брандът е завладял голям дял от световния пазар на козметика. През 2024 г. той беше обявен за най-печелившата марка на знаменитост, генерирайки продажби от над 600 млн. долара и оценявайки се на 2.8 млрд. долара.

От Savage x Fenty, линия за бельо, Rihanan притежава 30%, като според Bloomberg през 2022 г. компанията се оценява на над 3 млрд. долара.

Изпълнителката дори имаше дял от около 3% в стрийминг платформата Tidal, която рапърът Jay-Z управляваше между 2015 и 2021 г. При продажбата на компанията Rihanna и останалите изпълнители, които имаха дял в нея, получиха по близо 9 млн. долара.

През годините изпълнителката е имала успешни партньорства с брандове като Puma и Dior. Също така има участия във филми като Ocean"s Eight и Guava Island, а нейна песен бе в соунтрака на излезлия през 2022 г. Black Panther: Wakanda Forever.