САЩ пуснаха в действие нов суперкомпютър за $20 милиона, който притежава повече изчислителна мощ от цялото човешко население, съобщава Georgia Institute of Technology. Машината е способна да извършва трилиони изчисления в секунда.

Създаден, за да ускори пробивите в ключови области като медицина, климатично моделиране и изкуствен интелект, системата може да решава сложни задачи за минути. Това действие би отнело на хората... хилядолетия.

Този технологичен скок не само позволява безпрецедентен анализ в реално време на огромни масиви от данни, но и затвърждава лидерската позиция на Америка в световните изследвания, задвижвани от суперкомпютри и AI.

Наречена Nexus, системата ще бъде един от най-модерните инструменти за изследвания, фокусирани върху изкуствения интелект в САЩ, а и в целия свят. Nexus ще помогне на учените да се справят с неотложни предизвикателства като разработване на нови лекарства, развитие на чистата енергия, разбиране на това как работи мозъкът и стимулиране на производствените иновации.

Проектиран от самото начало за изкуствен интелект, Nexus ще предостави на изследователи в цялата страна достъп до усъвършенствани изчислителни инструменти чрез опростен и лесен за употреба интерфейс. Той ще поддържа работа в много области, включително климатология, здравеопазване, аерокосмическа индустрия и роботика.

"Новият подход на системата Nexus, комбиниращ поддръжка за постоянни научни услуги с по-традиционни високопроизводителни изчисления, ще даде възможност за нови научни и изкуствени работни процеси, които ще ускорят времето за научни открития", коментира Кейти Антипас, директор на Службата за напреднала киберинфраструктура по време на Национална научна фондация в Съединените щати.

"Очакваме с нетърпение да добавим Nexus към портфолиото от усъвършенствани изчислителни възможности на NSF за изследователската общност."

