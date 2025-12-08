Близо седем години и половина, откакто последният пътнически влак е преминал през него през юни 2018 година, сега работниците пристигат на популярния железопътен мост на Белград - най-старата съществуваща връзка над реките на сръбската столица. Строителите премахват най-износените части от мостовата конструкция, извършвайки подготвителни работи преди началото на една цялостна реконструкция, съобщава eKapija.

След ремонта този емблематичен мост би трябвало да получи нов живот и нова функция - път, предназначен за пешеходци.

Работниците вече премахват повредени елементи по моста, който трябва да бъде основно ремонтиран, укрепен и подготвен за пешеходно движение по време на реконструкцията.

Преди по-малко от две години, в подготовка за реконструкцията, се извършваха дейности, както посочи тогава министърът на финансите Синиша Мали, относно статичните изпитвания на моста. В началото на 2024 г. беше обявено, че с настъпването на топлото време ще започне по-интензивна работа по моста. Ново съобщение за началото на работата по него, отново направено от министър Мали, последва в края на 2024 г., но до момента това не се е случило.

Планира се входът към моста от страната на Нови Белград да бъде в района на чакълестата кариерна и бетонната основа, чието премахване е започнало, и на чието място, според съобщенията също от Мали, е предвидена паркова зона. След ремонта се предвижда този мост да бъде озеленен и да има някакви зони за почивка на някои от частите си, както и наблюдателни точки. Това показват наличните в момента визуализации на бъдещия вид на моста.

Все още обаче остава открит въпросът до каква степен всички детайли от тези визуализации ще бъдат внедрени по време на реконструкцията, защото в предходния период някои строителни експерти посочваха, че визуализациите показват мост, чиято ширина е по-голяма, отколкото е в действителност. Още по-нереалистични визуализации, нека си припомним, бяха оригиналните, отпреди няколко години, които бяха още по-"съществени".

Източник: iStock

Първите визуализации показваха, че този мост ще има кафенета и магазини, вградени отстрани, но това след това беше променено (вероятно защото се осъзна, че размерите му не позволяват това в действителност, бел.ред. eKapija), за да се появят настоящите визуализации, които са публикувани и днес - пешеходен мост със зеленина и гледни точки.

Въпреки това, дори преди спирането на железопътния трафик по този мост през лятото на 2018 г., а дори и след това, не беше напълно сигурно какво ще бъде окончателното му бъдещо предназначение. Разглеждаха се няколко варианта - пешеходно-велосипеден, трамваен или просто това. Това, което е било константа през цялото това време по отношение на първия постоянен мост в Белград, за разлика от Стария Сава мост, е оцеляването и оставането на железопътната линия върху стълбовете си.

Що се отнася до самото предназначение, властите в град Белград обявиха, че има шанс този мост да бъде превърнат в трамваен мост в началото на 2021 г., когато подчертаха, че анализи и тестове ще покажат дали конструкцията му може да се използва за трамваен трафик.

За тази работа ще бъдат ангажирани експерти от Факултета по строително инженерство, а тази процедура ще се извърши чрез Публичната агенция за развитие на земята на Белград.

Мостът, който не се използва от няколко години, трябва да бъде проверен както по отношение на конструкцията, така и на статиката си, и едва когато всички тези тестове приключат, ще знаем дали може да започне реконструкцията - заявиха тогава от града. Оказа се обаче, че тази идея не е била развита по-подробно през следващите години.

Фениксът над реките на Белград

Старият железопътен мост, най-старият маршрут над реките на Белград, навърши 140 години миналата година. Строежът му започва през 1882 г. и е завършен две години по-късно, когато Главната жп гара е официално открита през август 1884 г. и когато железопътният трафик е разрешен за преминаване през него. В първите десетилетия от съществуването си железопътният мост е собственост както на Сърбия, така и на Австро-Унгария.

Първоначално потъва в началото на Първата световна война. Стълбовете и основите са невредими, така че скоро е възстановен, но врагът го поврежда отново по време на войната. Окупаторите пускат моста в експлоатация през 1916 г., когато построяват и отделен коловоз до Топчидер. Части от конструкцията обаче отново се озовават в Сава на 1 ноември 1918 г. по време на отстъплението им.

Мостът е пуснат в експлоатация отново в началото на 20-те години на миналия век. И това не трае дълго. В първите дни на Априлската война части от нашата армия разрушиха всички мостове в столицата, за да забавят настъплението на нацистите. Въпреки това германците бързо влязоха в града и временно възстановиха моста.

Година по-късно започна строителството на успореден мост надолу по течението, за да се увеличи потокът на трафика. Германците обаче не успяха да го завършат, когато последваха бомбардировките на съюзниците през 1944 г. Старата конструкция беше особено повредена, така че в следвоенния период планът беше да се задейства по-малко повреденият мост надолу по течението.

Решено беше да се върне към живот старият мост и да се използват части от конструкцията на моста надолу по течението за реконструкцията. Това беше единственият железопътен мост в Белград над река Сава до новия двурелсов железопътен мост, чието строителство започна през 1974 г. и беше завършен пет години по-късно.

До затварянето на Главната жп гара на 30 юни 2018 г. влаковете я използваха, включително най-новите влакове на Stadler, които обаче се движеха със скорост от 9 километра в час. Последният пътнически влак, който го пресече, беше международен влак за Будапеща.

Когато става въпрос за бъдещата съдба и предназначение на този мост, интересно е, че за разлика от Стария Сава мост, той никога не е бил споменаван като пречка за международния воден път, още повече, че Старият железопътен мост е най-ниският в Белград и това лесно може да се види и с просто око.