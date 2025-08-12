Сърбия напредва по проекта за изграждането на нов мост над Дунав в инвестиция за €126 милиона, съобщават местните медии. Властите дават зелена светлина на новото съоръжение, очаквайки то да доведе до голям икономически подем.

Както Money.bg писа в началото на юли, мостът ще се строи от испанската компания Centurion ище бъде дълъг около 2 километра, разположен в сръбския град Бачка паланка.

В началото на тази седмица правителството на Сърбия прие решение за сформиране на нова работна група за водене на преговори и договаряне на финалната реализация на проекта, който включва достъпни пътища на река Дунав близо до Бачка паланка, пише eKapija.

"Задачата на работната група е да сътрудничи с компанията Centunion, т.е. да проведе преговори, по време на които ще бъде определена окончателната стойностт на услугите и работата по изграждането на въпросното съоръжение, както и основните елементи, до подписването на търговски договор", се подчертава в ново изявление на властите.

От идея до реализация

В края на юни президентът на Сърбия Александър Вучич обяви подписването на споразумение с испанската компания за изграждането на новия мост. Конкретните стъпки към реализирането на този инфраструктурен проект започнаха с испанската компания още през 2023 г., когато беше подписан Меморандум за разбирателство между Министерството на строителството, транспорта и инфраструктурата и Centunion.

Източник: Astaldi/IHI

Меморандумът беше подписан от тогавашния министър на строителството, транспорта и инфраструктурата на Сърбия Горан Весич и представители на Centunion и беше обявено, че новият мост ще бъде дълъг близо два километра, или по-точно 1915 метра, с пътища за достъп, които ще бъдат изградени от двете страни. Мостът на Дунав трябва да бъде връзка от Бачка паланка до Нещин.

Изграждането на този мост, който ще свързва бачката и сремската страна на община Бачка паланка, беше обявено преди повече от десет години в местния парламент. В момента жителите на тези две сремски села могат да стигнат до Бачка паланка само през Хърватия, преминавайки границата близо до Илок в окръг Вуковар-Срием.

Засега единствената им връзка с Бачка паланка е мостът между този град и Илок. Освен усложненията, причинени от контрола и забавянията на границата, проблеми имат и земеделските производители, тъй като откакто Хърватия се присъедини към ЕС, те не могат да пренасят продуктите си през моста между Илок и Бачка паланка.

Старият мост, изграден още по времето на Тито, и днес се използва от много пътуващи, чиято начална и крайна точка е в Сърбия - Бачка паланка е общински център, който обаче обхваща населени места и на другия бряг на Дунав. За техните жители това означава минаване през две ГКПП-та в посока.

Сръбските власти подчертават, че с новото съоръжение икономическият бум за страната ще е голям и че връзката между Сърбия и ЕС ще се подобри значително.