Тази зима Унгария може да отвори за пътнически трафик своя 150-километров участък от високоскоростна железопътна линия, която ще свързва Будапеща със столицата на Сърбия Белград. Това заяви унгарският министър на строителството и транспорта Янош Лазар, цитиран от SeeNews.

Първият участък, свързващ Будапеща със сръбския град Суботица на границата с Унгария, се очаква да бъде въведен в експлоатация през ноември, а железопътната линия е планирана да бъде достъпна за обществено ползване от декември или януари, обяви унгарският министър в в телевизионно интервю за Pannon RTV.

Унгарските държавни железници планират да извършват по три двупосочни пътувания между Будапеща и Белград на ден.

През 2019 г. Унгария възложи договор на стойност 2,8 милиарда евро за изграждането на железопътния участък на CRE Consortium, в който участват унгарски и китайски фирми. Правителството в Будапеща финансира 85% от разходите със заем от китайската Eximbank, а останалата част идва от собствени средства.

Източник: iStock

Като част от железопътния проект за свързване на Белград с Будапеща, Сърбия вече откри за движение 75-километров железопътен участък, свързващ Белград със северния град Нови Сад, след основен ремонт на стойност близо 1 милиард щатски долара, извършен от руски и китайски изпълнители.

Пускането в експлоатация на 108-километровия участък Нови Сад - Суботица, първоначално беше планиран за 24 ноември 2024 г., но беше отложен, след като бетонния навес на главната жп гара на Нови Сад се срути на 1 ноември, убивайки 16 души. Това доведе до едни от най-големите протести в страната в наши дни.

Сръбският министър на транспорта Александра Софрониевич заяви през юли, че участъкът може да бъде отворен за пътнически трафик на 15 септември. Общата стойност на строителните работи по участъка Нови Сад - Суботица, извършени от консорциума China Railway International Co. и China Communications Construction Company (CRIC-CCCC), е около 1,1 милиарда долара. 85% от общата сума е финансирана от заем от China Eximbank.

След завършването си, проектът за модернизиране на железопътната линия Белград - Будапеща ще намали времето за пътуване между двата града до под три часа от сегашните осем часа. Железопътната линия Белград - Будапеща е част от Европейски транспортен коридор X.