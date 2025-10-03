В повечето случаи старата максима, която казва, че "безплатен обяд няма" е вярна. Това важи с пълна сила за Белград, който пусна "безплатен" градски транспорт. Оказва се, че удобството за пътниците струва на местната икономика около половин милиард евро годишно, пише сръбската eKapija.

Посочвайки колко струва за местната икономика този "безплатен" обществен транспорт на града и гражданите, Никола Йованович, директор на Центъра за местно самоуправление, заяви, че само през първите шест месеца на 2025-а година от бюджета на града на превозвачите са били изплащани 20,58 милиарда динара, или близо 30 милиона евро на месец.

"Ако към това число добавим директните субсидии за GSP, обслужването на заеми, железопътната инфраструктура и вече договореното увеличение на таксата за частните превозвачи, получаваме цена от 400 милиона евро годишно", обяснява Йованович.

Източник: iStock Люксембург е първата страна в света с изцяло безплатен градски трансопрт

Той допълва, че "няма град в света, където една четвърт от бюджета се "изяжда" от обществения транспорт". Според финансисти така проектирана система тласка Белград към сигурен фалит и погребва публичните финанси на сръбската столица.

В Европа има доста страни, в които има градове с безплатен транспорт, но за разлика от сръбската столица, те не са застрашени от фалит. Безплатен е транспортът навсякъде в Люксембург, както и в Талин, Дюнкърк, Обан, Ливиньо и на други места.

Разликата с Белград е, че това са много по-богати общини, които очевидно могат да си позволят подобен ход.