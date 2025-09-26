През следващите месеци билетите и картите за обществения транспорт в София ще бъдат интегрирани с дигиталните портфейли на смартфоните и така ще отпадне нуждата от носене на физическа пластика. Това обяви пред БНР общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев.

В момента можем да плащаме безконтактно за пътуванията си, но, ако например имаме годишна карта, трябва да я носим със себе си. По-рано имаше и опити за въвеждане на специални приложения, но стандартизацията ще улесни значително пътниците - всеки със смартфон има Google Wallet или аналогичното решение от Apple, Huawei и т.н.

То в момента пази както платежни карти, така и самолетни билети и други документи.

"Прави се имплементация, която технически е почти готова. Предстои да се гласува една промяна в Наредба на Столичната община. Ще можете с няколко клика, ако нямате карта, да си я закупите и с това приключвате вашите взаимоотношения с Центъра за градска мобилност. Телефонът ще ви напомня, когато ви изтича картата и ще можете да си я заплатите с друга карта от виртуалния портфейл", обясни Ставрев.

Валидаторите ще бъдат сертифицирани за работа с новия тип карти.

Промяната е много важна, защото на ден в София се правят по около 1,5 млн. пътувания, а освен това годишната карта за всички линии на цена от 365 лева е популярен избор за тези, които всеки ден разчитат на обществения транспорт.