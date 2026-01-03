На пръв поглед звучи като парадокс: Австрия - една от най-яростните противнички на ядрената енергия в Европа, притежава напълно завършена АЕЦ. Още по-странното е, че тази централа никога не е произвела и един киловатчас електроенергия. Днес АЕЦ "Цвентендорф", разположена на брега на Дунав, е известна като "най-скъпия музей в света".

Към днешна дата тя е индустриален паметник, туристическа атракция, снимачна площадка и символ на едно от най-важните обществени решения в съвременната история на Австрия.

Историята на "Цвентендорф" започва в края на 60-те и началото на 70-те години на ХХ век - време, в което ядрената енергия се възприема като модерно, евтино и практически безкрайно решение за растящите енергийни нужди. САЩ, Франция, Германия, Япония и Великобритания вече активно строят и експлоатират атомни централи, а Австрия не иска да изостава.

Правителството планира между 4 и 6 АЕЦ, а първата от тях е именно "Цвентендорф".

Строителството започва през 1972 г. Централата е проектирана като реактор с кипяща вода (BWR) с планирана мощност около 700 мегавата. Изграждането е поверено на голяма германска компания, а обектът е завършен напълно - с реакторна зала, контролен център, турбинна зала и доставени горивни пръти. Всичко е готово за пускане.

Големият обрат

И точно тогава историята поема в неочаквана посока.

През втората половина на 70-те години антиядреното движение набира сила в Европа, особено в съседна Германия. Темата за безопасността, екологията и дългосрочните рискове започва да доминира обществения дебат. Под натиска на протестите и за да легитимира проекта, правителството на канцлера Бруно Крайски решава да проведе национален референдум - първия в Австрия след Втората световна война.

Вотът се провежда на 5 ноември 1978 г. Резултатът е драматично оспорван: 50,47% от австрийците гласуват "против", срещу 49,53% "за". Разликата е по-малка от 23 хиляди гласа, но е напълно достатъчна. Решението е уважено, проектът е спрян, а ядрената енергия впоследствие е забранена с конституционен текст.

Така "Цвентендорф" остава единствената атомна електроцентрала в света, построена изцяло, но никога не влязла в експлоатация.

Каква е истинската цена на това решение?

Цената на това решение е висока. По различни оценки проектът струва на Австрия около €1 милиард в днешни пари. В продължение на години централата е поддържана в техническа готовност, в случай че общественото мнение се промени. След аварията в Три Майл Айлънд през 1979 г. и катастрофата в Чернобил през 1986 г. обаче тази надежда окончателно угасва.

Поддръжката е прекратена, а "Цвентендорф" се превръща в добре запазена, но "замразена" индустриална структура.

Днес тази "руина" има напълно нов живот. От 2005 г. собственик на обекта е енергийната компания EVN, която развива централата като образователен, културен и туристически обект. От 2010 г. насам се предлагат безплатни обиколки с екскурзовод - всяка седмица, като сутрешните часове са за училища и университети, а следобедните са отворени за широката публика.

Всяка година над 7000 души влизат, за да видят отблизо как изглежда една атомна централа "отвътре", без никакъв радиационен риск.

Не е изненада, че мястото се превръща в магнит за филмови екипи. Над хиляда помещения, автентично техническо оборудване и пълна безопасност - това е рядка комбинация. В "Цвентендорф" са снимани телевизионни и игрални филми като немския "Restrisiko" и френско-австрийската продукция "Grand Central". След аварията във Фукушима през 2011 г. интересът рязко нараства, тъй като реакторите там са от сходен тип, а журналисти и документалисти от цял свят търсят автентична, но безопасна среда за снимки.

Централата се използва и за конференции, корпоративни събития, музикални фестивали и дори модни ревюта. Парадоксално, но именно фактът, че никога не е произвеждала ядрена енергия, я прави толкова ценна днес.

В допълнение EVN превръща обекта в платформа за алтернативни източници, включително соларни инсталации, което позволява "Цвентендорф" с известна ирония да бъде наречена "най-зелената атомна електроцентрала в света".