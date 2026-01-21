Япония направи ключова стъпка към връщането на ядрената енергия в енергийния си микс. Най-голямата атомна електроцентрала в света - Кашивазаки-Карива, стартира отново. Това е първото й пускане от 2011 г., когато трите реактора във Фукушима бяха разрушени след земетресение и цунами.

Както money.bg писа в края на ноември, местните власти в префектура Ниигата одобриха рестартирането на комплекса, а окончателното разрешение беше издадено от ядрените регулатори. Операторът Tokyo Electric Power (TEPCO) премахна контролните пръти и пусна първия реактор, което бележи първото съоръжение на компанията, което се връща в експлоатация след трагедията във Фукушима.

Сигурност и обществен натиск

Комплексът е оборудван с 15-метрова стена срещу цунами, резервни системи за захранване на по-високи и защитени места и редица други мерки за безопасност. Въпреки това около 60% от местните жители се противопоставят на рестартирането, а 37% го подкрепят. Демонстрациите продължават, като жителите изразяват опасения за евакуация при авария и рискове от нови земетресения.

"Не можем да премахнем страха от ново земетресение. Да караме хората да се страхуват, за да осигурим електричество за Токио, е неприемливо", казват активисти, внесли петиция с почти 40 000 подписа до TEPCO и ядрените регулатори.

Връщане към атомната енергия

След въвеждането на строгите стандарти за безопасност вече 14 реактора в Япония са подновили работа, като 13 са в експлоатация към средата на януари. Японското правителство вижда атомната енергия като ключов инструмент за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива, постигане на въглеродна неутралност до 2050 г. и задоволяване на растящите енергийни нужди на индустрии като изкуствения интелект.

Япония заема 5-о място по емисии на CO2 в света и покрива близо 70% от енергийното си потребление чрез вносни въглища, газ и петрол. Планът на Токио е до 2040 г. атомната енергия да осигурява около 20% от енергийния микс, а възобновяемите източници - да станат основен ресурс.

Междувременно, деактивацията на Фукушима продължава и се очаква да отнеме десетилетия, като обществото продължава да следи внимателно всяка стъпка на TEPCO.