Проектът за новите ядрени мощности - 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй", е един от най-значимите за страната, но също така и един от най-сложните. "Това е дългосрочен процес, в който всяка стъпка има точно определено място и време", подчерта изпълнителният директор на "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" Петьо Иванов по време на енергиен брънч с ръководството на дружеството.

Иванов сравни проекта с "LEGO конструктор" - "невъзможно е всичко наведнъж да бъде сглобено. Всяка част има своето място, своето време за поставяне и точен ред". По думите му прибързването или допускането на грешки носи сериозни рискове: "Ако сложим нещо на грешното място или прибързаме, това се измерва с време, с много пари и с доверие, а най-вече с отношение към сигурността. Пропуски не можем да си позволим."

Работата по проекта се извършва стриктно съгласно международните стандарти. "Мандатът ни като екип е да работим съгласно утвърдените най-добри практики на Международната агенция за атомна енергия за всички решения, които взимаме", поясни Иванов.

Разходи до момента

Цената на проекта е важен, но не единственият фактор. Дейностите до момента са стрували 500 млн. лева, като се очаква през настоящата година да бъдат похарчени още толкова. "Да, цената е ключова, но сама по себе си не определя доходността. Адекватната оценка зависи в много по-голяма степен от зрелостта на проекта и от това как се изпълняват дейностите", обясни Иванов, като добави, че "определянето на цена не означава, че централата е построена - след това има изключително много работа".

Според него крайната цена не зависи само от разходите за строителство, а преди всичко от навременното изпълнение на проектните дейности и от максималното използване на новата мощност. Проектът е планиран с дългосрочна визия: "Говорим за 60 години проектен живот, с опция за удължаване с още 20 и допълнително още 20 години - тоест в най-добрия случай около 100 години експлоатация."

Иванов определя инвестицията в 7-и и 8-и блок като стратегическа за България: "Тези два блока са от ключово значение за енергийната сигурност и за икономиката. За нас инвестицията в новите мощности е инвестиция в бъдещето."

Проектът ще има и сериозен икономически и социален ефект. "Ще бъде източник на хиляди работни места, с високи и устойчиви доходи, с обучение на персонала и най-вече със сигурност за региона и за държавата. Централата няма да расте сама, а заедно с десетки компании и специалисти, които ще станат по-силни и по-видими на международната сцена", подчерта Иванов.

По отношение на технологичната гъвкавост, новите блокове ще могат да работят в маневрени режими, което означава, че енергийният блок ще регулира мощността си спрямо нуждите на електроенергийната система.

Актуално състояние и какво предстои

През 2026 година проектът започва с влязъл в сила Подробен устройствен план (ПУП). При неговото реализиране според заложените планове се очаква през 2030 г. да започне изливането на първи бетон, а срокът за изпълнение, съгласно договорките с Hyundai, е 60 месеца. След още около година по тестове и издаване на обекта, през 2036 г. би имало работеща нова ядрена мощност, разкриха от дружеството.

Потенциалната площадка 2, която е одобрена за евентуалното изграждане на двата блока, се намира източно от блокове 1 и 2 на АЕЦ "Козлодуй" в посока с. Хърлец, с обща площ 550 дка. В края на 2025 г. дружеството е придобило 6 броя земеделски имота в границите на площадката, с обща площ 82 889 кв. м, на цени от 3 300 лв. за декар.

Иванов отбеляза, че през последните две години проектът е постигнал значителен напредък и е преодолял редица предизвикателства. "Целта ни е новата мощност да бъде най-конкурентният и надежден проект в България, който да гарантира достъпна и стабилна електроенергия за българските граждани десетилетия напред."