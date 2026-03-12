Няколко големи авиокомпании, включително австралийската Qantas Airways, скандинавската авиокомпания SAS, хонконгската Hong Kong Airlines и новозеландската Air New Zealand, обявиха увеличение на цените на билетите си, поради покачването на цените на авиационното гориво (керосин), съобщи Reuters.

Преди войната в Иран, авиационното гориво струваше средно между 85 и 90 долара за барел, докато сега цената му се е повишила до 150 до 200 долара за барел, т.е. се е удвоила.

"Нарастването на сериозността на проблема с конфликта в Иран ни принуждава да реагираме, за да поддържаме стабилни и надеждни авиопревози", коментираха от SAS, наричайки това "временна корекция на цените".

От Qantas Airways отбелязаха, че ще повишат цените, като също така обмислят възможността за пренасочване на част от капацитета си за превози към полети до Европа, за да компенсират прекъсванията при полетите до Близкия Изток.

А авикомпанията Air New Zealand вече увеличи цените на билетите за вътрешните си полети средно с 6 долара, при международните полети на къси разстояния поскъпването на билетите е с 12 долара, а за полети на дълги разстояния - средно с 54 долара.