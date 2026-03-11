Нов SUV модел предпремиерно показа Dacia. Striker ще формира "здраво и важно дуо" с успешния Bigster, който е най-продаваният SUV в C сегмента в Европа през втората половина на 2025 г. В случая обаче говорим за автомобил с различен дизайн и различна концепция.

Dacia го описват като "мултиенергиен кросоувър, който съчетава динамиката на комби, практичността на просторен хечбек и пътния просвет на SUV". Намигването към някои от актуалните азиатски модели е видимо, като естетиката остава агресивна и футуристична, но не повтаря напълно линиите на Bigster и актуалния Duster.

Източник: Dacia

Striker е дълъг 4,62 метра, което е малко повече от досегашния най-голям SUV на Dacia. Знае се, че ще има хибридна версия с предно и 4х4 задвижване, както и LPG вариант. Началната цена е поне толкова агресивна, колкото и дизайна - под 25 000 евро.

Повече подробности за Dacia Striker ще знаем през юни. Междувременно румънският производител представи стратегията си до 2030 г. Тя включва нов електромобил върху Renault платформата RGEV small, който е разработен за по-малко от 16 месеца и ще струва под 18 000 евро. Това ще е наследникът на Spring.

Източник: Dacia

Sandero остава основен модел за марката с амбицията да запази позицията на европейски бестселър, като следващата генерация ще е с "пълна мултиенергийна гама от задвижващи агрегати", което явно означава, че вече ще има и хибрид.