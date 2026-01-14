Обновената гама леки автомобили на Dacia вече е налична за поръчка у нас, съобщиха от представителството на марката у нас. Най-продаваният лек автомобил в Европа Dacia Sandero, Sandero Stepway, многофункционалният Jogger и знаковият за бранда Logan идват с нови двигатели, актуализиран дизайн и технологични нововъведения.

Sandero, от който са продадени почти 310 000 броя само през 2024 г., сега е с нов светлинен подпис, нова решетка и промени в интериора около новата мултимедийна система.

Новият бензинов двигател TCe 100 добавя 10 конски сили до общо 100 к.с. Скоростната кутия е ръчна с 6 предавки. С този агрегат базово оборудван Dacia Sandero струва 15 390 евро. За 1000 евро отгоре получавате ниво Expression, което включва климатик, 10-инчова мултимедия, задни електрически стъкла и 16-инчови стоманени джанти.

Нов е и двугоривният 1,2-литров двигател Eco-G 120, предлаган с ръчна или автоматична скоростна кутия с двоен съединител. Той е със 120 конски сили и с близо една четвърт по-голям резервоар за LPG. Това води до общ пробег от почти 1600 километра. Цената започва от 17 090 евро за оборудване Expression и ръчна кутия, докато автоматикът е с върховото Journey (дигитално табло, камера за заден ход, предни и задни паркинг сензори, алуминиеви джанти и др.) и струва 19 390 евро.

Източник: Dacia

Sandero Stepway е в голяма степен същият автомобил, но с обновен дизайн на кросоувър. Двигателите и трансмисиите са същите като при горния модел, но има разлики в оборудването.

Базовото е Expression с цена от 17 090 евро за бензинов мотор TCe 110 и ръчната кутия. Extreme е с дигитално табло, паркинг сензори, 16-инчови алуминиеви джанти и други подобрения. Най-скъпата възможна версия на бензин/газ с автоматична скоростна кутия е за 19 790 евро.

Източник: Dacia

Dacia Jogger е един от популярните както семейни, така и служебни автомобили у нас и това не е случайно. Според Dacia само през 2024 г. в Европа са били продадени над 96 000 броя. Ключов за обновения модел е новият 1,8-литров хибриден двигател с два електромотора, автоматична скоростна кутия и 155 конски сили, който е познат от Bister.

Стартирането е в 100% електрически режим и в града до 80% от времето автомобилът може да се движи на ток.

Предлага се във вариант с 5 и 7 места на цена от 28 390 евро за оборудване съответно Extreme и Expression.

Налични са и варианти с TCe 110 бензинов и Eco-G 120 бензин/газ агрегат (тук също има и вариант за автоматик). Най-евтината възможна конфигурация е за 18 990 евро.

Източник: Dacia

Dacia Logan, от която започна новата история на марката, получава обновена предница и двата нови двигателя. Цената за бензинова "ръчка" с Essential оборудване (включва климатик, задни паркинг сензори и други) е 15 590 евро. Срещу 18 390 евро получавате Eco-G 120 с ръчна или автоматична скоростна кутия.