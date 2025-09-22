Румънският автомобилен производител Dacia обяви официално пускането на новия Duster Pick-Up - специализирана версия на популярния си SUV, който миналата година стана най-продаваният на европейския пазар.

Новата версия запазва габаритните размери, но получава и функционално открито товарно отделение.

Това всъщност далеч не е първи подобен модел на Dacia. Duster Pick-Up е своеобразен наследник на произвеждания между 1975 г. и 2006 г. модел Dacia Pick-up, който беше базиран на платформата на Renault 12.

Източник: Wikimedia Commons

Той беше популярен и в чужбина, като модификациите му включваха и такива с 4х4 задвижване. Пикапът се предлагаше на пазара даже и след осъвременяването на моделната гама на румънската марка.

Съвременният Duster Pick-Up е разработен в сътрудничество с компанията Romturingia от Кемпулунг Мусел, която е партньор на Renault Group от 2013 година и е специализирана в производството и преустройството на каросерии за автомобили.

Това не е първата колаборация между двете компании - още през октомври 2022 година Dacia анонсира подобна версия, но сега моделът получава официален статус и потенциално по-широко разпространение.

Новият пикап предлага двуредна кабина с четири места, като пътниците отзад получават за първи път централен подлакътник. Товарното пространство има размери 1050 x 1000 мм и може да събере до 430 кг полезен товар. За осигуряване на превозваните стоки са предвидени две странични метални релси с четири анкерни точки. Широкото отваряне на задния капак осигурява лесен достъп.

Моделът е одобрен като N1 превозно средство за транспорт на стоки в рамките на европейските стандарти и разполага с всички елементи за безопасност от стандартния Duster.

В зависимост от нивото на оборудване, автомобилът включва предни и странични въздушни възглавници, ABS със система за електронно разпределение на спирачната сила, ESP, асистент за тръгване по наклон, автоматично аварийно спиране, система за помощ при слизане по наклон, разпознаване на пътни знаци с предупреждение за превишаване на скоростта, асистент за задържане в лентата за движение, предупреждение за мъртвия ъгъл и multiview камера.

Източник: Dacia

Duster Pick-Up се предлага в три нива на оборудване - Expression, Extreme и Journey, с два варианта двигатели, отговарящи на норма Евро 6: Hybrid 140 и Mild-hybrid 130 4×4. И двете версии запазват характеристиките си от стандартния SUV модел.

В Румъния вече се приемат поръчки, като базовата цена е 25 983 евро, което е доста над даже най-скъпия възможен конвенционален Duster. За момента не е ясно кога и дали пикапът ще се предлага и извън северната ни съседка.