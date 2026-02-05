Румънският автомобилен производител Dacia стартира нова програма за доброволно напускане, която предвижда финансови компенсации до 210 000 леи нето (около €41 000) за служители с дълъг стаж в компанията, пише ZF. Мярката е част от продължаващия процес на преструктуриране, свързан с автоматизацията и роботизацията на завода в Миовени.

Програмата се основава на доброволно съгласие между страните и е насочена към служители с безсрочни трудови договори, работещи в звена, където има съкращаване или прекратяване на дейности, приключване на проекти, както и организационни промени.

Очаква се от нея да се възползват около 260 души.

Трудовите договори на одобрените кандидати ще бъдат прекратени по взаимно съгласие считано от 1 март 2026 г., като последният работен ден ще бъде 28 февруари 2026 г.

Компанията посочва, че участниците в програмата ще получат "много изгоден план за социална защита", отговарящ на всички законови изисквания.

Компенсации в зависимост от стажа

Размерът на компенсациите отново зависи от трудовия стаж в Renault Group:

до 2 години - 25 000 леи (около €4 900)

между 2 и 4 години - 63 000 леи (около €12 300)

между 4 и 8 години - 113 000 леи (около €22 000)

между 8 и 12 години - 137 000 леи (около €26 700)

между 12 и 16 години - 167 000 леи (около €32 500)

над 16 години - 210 000 леи (около €41 000)

Dacia приключи 2025 г. с 697 408 продадени автомобила в световен мащаб - ръст от 3,1% спрямо предходната година. Марката се изкачи на второ място в Европа по продажби към частни клиенти, с пазарен дял от 7,9%.

Утвърдена практика

Подобни програми не са прецедент за румънския производител. Money.bg вече писа през октомври 2024 г. за мащабна програма за доброволно съкращаване на персонал в Dacia, при която компенсациите достигаха до около 210 000 леи в зависимост от стажа и конкретния профил на служителите.

Тогава преструктурирането беше обяснено с прекратяването на производството на модела Jogger и подготвяната замяна с Bigster, който ще се произвежда в по-малки обеми в първата си година. Паралелно с това компанията ускори процесите на автоматизация и модернизация на производството в Миовени.