Amazon подготвя нова мащабна вълна от съкращения, която може да започне още следващата седмица, съобщават световните медии. Компанията планира да освободи около 14 000 корпоративни служители, което представлява близо 10% от офис персонала си. Това съобщи Reuters, позовавайки се на източници, запознати с плановете.

Както money.bg писа, съкращенията са част от по-широка програма за преструктуриране, чрез която технологичният гигант цели да елиминира близо 30 000 позиции тип "бели якички" и да намали вътрешната бюрокрация. Макар мащабът да е значителен, засегнатите служители представляват сравнително малка част от общата работна сила на Amazon, която наброява около 1,58 милиона души в световен мащаб.

По-голямата част от тях работят в логистични центрове и складове.

Очаква се новата вълна от съкращения да засегне предимно корпоративни и управленски роли. Сред подразделенията с най-висок риск е Amazon Web Services, въпреки че остава най-печелившият бизнес на компанията. След рязкото разрастване по време на пандемията, AWS отчита по-бавни темпове на растеж, което принуждава ръководството да затяга контрола върху разходите.

Под ударите на преструктурирането попадат и звената, свързани с търговията на дребно и електронната търговия, където Amazon продължава да оптимизира логистиката, мърчандайзинга и корпоративната поддръжка.

Промени се очакват и в Prime Video и развлекателния бизнес, тъй като компанията преоценява стратегията си за съдържание и нивата на инвестиции. Според източници на Reuters, в обхвата на съкращенията попадат и екипи по човешки ресурси и вътрешни технологии, известни вътрешно като People Experience and Technology.

Целта е намаляване на управленските нива и по-широка автоматизация на процесите.

Това ще бъде втората голяма вълна от съкращения в рамките на текущото преструктуриране. През октомври 2025 г. Amazon вече освободи около 14 000 корпоративни служители, което представлява приблизително половината от планираното общо намаление.

Ако настоящите планове бъдат реализирани изцяло, това ще се превърне в най-мащабното съкращение в историята на компанията, надминавайки тези от 2022 г., когато бяха закрити около 27 000 работни места.

Междувременно в анонимни корпоративни форуми като Blind и Reddit служители твърдят, че мениджъри и висши ръководители вече са загатнали за предстоящите събития. Според част от коментарите, служители, които в момента са включени в планове за подобряване на представянето (PIP), може да получат предварителни уведомления преди официалната комуникация към целия персонал.

Главният изпълнителен директор на Amazon Анди Джаси подчертава, че съкращенията не са продиктувани пряко от финансов натиск или от навлизането на изкуствения интелект. По думите му проблемът е натрупаната с години корпоративна бюрокрация и прекалено сложната управленска структура.

"С времето се оказва, че имате много повече хора и много повече управленски слоеве, отколкото са необходими", коментира Джаси.

Във вътрешно съобщение до служителите през октомври компанията обяви, че засегнатите могат да останат на заплата до около 3 месеца, докато търсят нова позиция в рамките на Amazon.

Този 90-дневен срок изтича в началото на следващата седмица.