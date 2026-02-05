1775 нови автомобила са доставили на крайните клиенти дилърите на BMW в цялата страна през 2025 г., което бележи ръст от 8,8%. От BMW Group Bulgaria отчитат увеличен интерес към всички сегменти.

Двата вида SUV - Sports Activity Vehicle и Sports Activity Coupe, отговарят за 71% от продажбите, като челната тройка е заета от следните представители на X серията:

BMW X4 (241 бр.);

BMW X3 (235 бр.);

BMW X5 (211 бр.).

"Добър търговски резултат" отбелязват BMW Серия 5, BMW Серия 7 и BMW Серия 4 Гран Купе съответно със 100, 81 и 67 доставки.

"Най-емоционалната част" от портфолиото на BMW - М серията, е с общо 435 продажби, като най-популярният модел BMW M High Performance е M5. Луксозният клас (BMW Серия 7, BMW X7, BMW Серия 8 и BMW XM) говорим за 17% дял от всички доставки.

Най-много от новите BMW у нас са дизелови - 37% дял, следвани от бензиновите с 35%. Най-често агрегатите са 6-цилиндрови - с такива са почти половината от автомобилите.

Източник: BMW Group Bulgaria

Електрифицираните модели са 28%, от които изцяло електрическите са 12% или 205. Сред тях BMW iX е най-успешен с 62 доставени бройки, следван от BMW iX1 (46) и iX2 (38).

Около 80% от доставените автомобили са с BMW xDrive задвижване на четирите колела.

В България през 2025 г. марката MINI е доставила до крайни клиенти общо 145 автомобила, което в сравнение с предходната година означава ръст от 34,2 %.

Най-продаваният модел MINI модел, през изминалата година е MINI Countryman с 51 доставки, следван от MINI Cooper с 3 врати с 48 броя и MINI Aceman с 24 автомобила. Делът от продажбите на изцяло електрическите при марката варианти се запазва на ниво от 41%.

Доставките на нови мотоциклети BMW Motorrad през 2025 г. са общо 314. Това е най-добър търговски резултат на марката в България и ръст от 5%. Най-популярен е BMW R 1300 GS, избран от 87 клиента, следван от S 1000 RR и F 900 R.