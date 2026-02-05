Един от най-значимите инфраструктурни проекти в централна Полша, изглежда, никога няма да бъде завършен. Става дума за градски железопътен тунел в Лодз, а причината е, че полските държавни железници PKP PLK, които са възложител, прекратяват договора с изпълнителя. Решението беше обявено от главния изпълнителен директор на компанията Пьотр Виборски.

Както Money.bg вече писа, проектът е в застой повече от година след срутването на част от жилищна сграда на бул. "1 май" през есента на 2024 година, последвано от слягане на други постройки в района.

Договорът с Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów (PBDiM) Mińsk Mazowiecki обхваща основния тунел, подземната спирка "Лодз Козини" и тягова подстанция "Влокняжи". От PKP PLK посочват като причини за прекратяването рискове за безопасността, сериозни технологични грешки, липса на реален напредък по строителството, проектни нередности и финансови проблеми на изпълнителя.

Подписан през 2017 г. за около 1,3 млрд. злоти (приблизително €304 милиона) нето, договорът вече е нараснал до почти 2 млрд. злоти (около €470 милиона) заради допълнителни дейности и забавяния. В рамките на индексация изпълнителят е получил около 119 млн. злоти (близо €28 милиона), или около 10% от стойността на контракта.

Около 250 жители от 3 жилищни блока остават извън домовете си, като изпълнителят плаща за настаняването им около 2 млн. злоти месечно (приблизително €470 хиляди). А тунелопробивната машина "Катаржина" остава блокирана под една от сградите от ноември 2024 г. насам.

PKP PLK вече започва процедури по поемане на строителната площадка и избор на нов изпълнител, като целта е възможно най-бързо и безопасно възобновяване на проекта. Първоначално планиран за завършване през 2021-ва, тунелът беше отложен първо до 2029 г., а днес дори този срок изглежда нереален.

На този фон, общото оскъпяване може да достигне поне още 1 млрд. злоти (около €234 милиона).