Новият инструмент за автоматизация с изкуствен интелект на Anthropic предизвика масова разпродажба на акции в стойност 285 милиарда долара във вторник, като инвеститорите бързо се отърваха от позиции в софтуерния, финансовия сектор и управлението на активи, съобщават световните агенции.

Anthopic лансира плъгини за Claude Cowork, които автоматизират задачи в правната сфера, продажбите, маркетинга и анализа на данни. Агентното приложение използва големия езиков модел на Claude, който е най-добрият на пазара и, за разлика от алтернативи като OpenClaw, е лесно за инсталация и с високо ниво на сигурност.

На практика бизнесът получава "виртуален служител", който може да работи 24/7 по различни задачи. Това няма как да не разтърси както компаниите за аутсорсинг, така и доставчиците на скъп специализиран софтуер например за подпомагане на юридическия анализ.

Индексът на Goldman Sachs за американски софтуерни компании се срина с 6% - най-голямото едноседмично понижение от април, докато показателят за финансовите услуги се сгромоляса с почти 7%. Nasdaq 100 падна с до 2,4% в определен момент, преди да ограничи загубите до 1,6%.

Разпродажбата започна още преди отварянето на американския пазар, след като Anthropic обяви нови възможности за своя продукт Cowork в правната сфера. Сред най-засегнатите бяха Experian, RELX, Лондонската фондова борса, Thomson Reuters и Legalzoom.com, като фондът iShares Expanded Tech-Software Sector ETF се понижи с 4,6%.

"Тази година е решаваща дали компаниите ще са победители или жертви на изкуствения интелект, а ключовото умение ще бъде да избегнеш губещите", коментира пред Bloomberg Стивън Йиу, инвестиционен директор на Blue Whale Growth Fund.

Особено силно бяха ударени компаниите за бизнес развитие, като Blue Owl Capital падна с до 13% за рекорден девети пореден спад. Ares Management, KKR и TPG се сринаха с над 10%, докато Apollo Global Management и Blackstone паднаха с до 8%.

Anthropic се откроява сред AI стартъпите в правната индустрия, защото разработва собствени модели, които могат да бъдат персонализирани за специфични нужди. Позицията на компанията като разработчик на големи езикови модели ѝ дава уникално предимство да наруши както традиционните правни услуги, така и AI стартъпите като Legora и Harvey AI, които разчитат на чужди модели.

Страховете се разпространиха и в Азия в сряда. Японските софтуерни компании водеха спада - TIS се сгромоляса с почти 16%, Trend Micro загуби над 7%, а NS Solutions спадна с повече от 7%. В Индия индексът Nifty IT падна с 6,7%, като Tata Consultancy Services и Infosys се понижиха съответно с 6,6% и 8%.

"Изкуственият интелект превърна технологиите в още по-конкурентен спорт", заяви Ед Ярдени от Yardeni Research. "Софтуерните компании, някога ценени заради стабилните си абонаменти, сега са под внимателен анализ, тъй като AI заплашва да автоматизира работните процеси, да свали цените и да намали бариерите за навлизане на нови конкуренти."

Силни са притесненията в индийския IT сектор на стойност 283 милиарда долара, чийто модел разчита на големи екипи за клиентски проекти.