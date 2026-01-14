Anthropic тества нова функция за Claude, която дава на чатбота повече самостоятелност при справяне с рутинни, но отнемащи време задачи като създаване на електронни таблици или синтезиране на бележки в презентабилна първа версия.

Claude Cowork се базира на популярния асистент за програмисти Claude Code и е проектиран да изпълнява сложни функции с минимална човешка намеса, като същевременно информира потребителите за стъпките, които предприема.

Вграден в десктоп приложението Claude за macOS, Cowork позволява на потребителите да предоставят на Claude достъп до конкретна папка на компютъра си и след това да дават инструкции на естествен език. Функцията може да бъде модифицирана и да използва конектори към външни услуги и Google Chrome за четене на сайтове.

Идеята е да дадете на Claude суровите материали, необходими за изпълнение на дадена задача, след което да се оттеглите и да го оставите да работи автоматично. Пример - може да ви оформи доклад за направените разходи на база папка с фактури или да систематизира документи по даден критерий.

Не е трудно да си представим как огромна част от рутинната офисна работа се прехвърля на новия "виртуален служител".

От програмиране към офис работа

Инструментът е вдъхновен отчасти от нарастващия брой абонати, които използват Claude Code за задачи извън програмирането, третирайки го като универсален агентен AI инструмент.

Много от това вече беше възможно с Claude Code, но може да не е било ясно на всички потребители, че може да се използва по този начин, а Claude Code изискваше повече технически познания за настройка.

Целта на Anthropic с Cowork е да го направи достъпен за всеки офис служител - от разработчици до маркетинг специалисти. "Използването на Cowork е проектирано да направи работата с Claude възможно най-проста", пише компанията.

И допълват: "Не е нужно да предоставяте ръчно контекст или да конвертирате резултатите на Claude в правилния формат. Усеща се много по-малко като диалог напред-назад и много повече като оставяне на съобщения за колега."

Рискове и предпазни мерки

Anthropic признават обаче, че използването на Cowork на този ранен етап от развитието му не е напълно без риск. Макар компанията да заяви, че Cowork ще иска потвърждение от потребителите "преди да предприеме каквито и да било значими действия", тя предупреди, че неясните инструкции могат да доведат до проблеми. Много големи проблеми.

"Най-важното нещо, което трябва да знаете, е, че Claude може да предприеме потенциално разрушителни действия (като изтриване на локални файлове), ако получи такава инструкция. Тъй като винаги има вероятност Claude да тълкува погрешно вашите инструкции, трябва да му давате много ясни указания по подобни въпроси.", пишат от Anthropic.

Компанията също предупреди, че Cowork е уязвим за атаки чрез prompt injection - скрити в безобидни наглед сайтове и документи инструкции, които агентът бива "подлъган" да изпълни без разрешението на потребителя.

Достъпност

Понастоящем Cowork е налична само като изследователска версия за Max абонати, които могат да я използват като изтеглят приложението Claude за MacOS и изберат Cowork прозореца.

За други потребители скоро ще има списък на чакащите.