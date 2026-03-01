Дебатът за реалната стойност на продукта и тази на "етикета" остава актуален сред привържениците на луксозните марки и хората, които ги отричат. По-рано Money.bg писа за новата маркетингова стратегия на утвърдени брандове, която залага на преживявания, чувство за елитарност и естествено съдържание в социалните мрежи, за да достигне до нова, млада потребителска група.
Макар сега този нов подход да залага основно на брандирани кафенета и ресторанти, през годините на пазара се появиха някои интересни продукти, които изненадват не само с дизайна си, но и със своето предназначение.
Кламер Prada
Дяволът носи Prada... папката с листове - също. През 2017 година от компанията обявяват за продажба сребърна щипка за пари (или по-скоро кламер) с нейното лого, като цената му е 185 долара, разказва The Guardian. Седем години по-късно продуктът отново излиза на пазара, но на цена от близо 260 долара.
Източник: Prada
Оказва се обаче, че италианската модна къща не е единствената, която експериментира с този стил. През 2020 година дизайнерът Върджил Абло си сътрудничи с Jacob & Co., за да създаде колекция от бижута, вдъхновена от офис консумативи. Част от тях включват обеци и гривни, направени от злато и диаманти под формата на кламери. Идеята на създателите им е да накарат хората да обърнат внимание на обикновените неща, противопоставяйки асоциацията за обикновеност с пазарната стойност.
Бумеранг
Традиционното австралийско оръжие на аборигените също става обект на креативността на луксозните марки. През 2017 година Chanel пусна на пазара "аксесоар" за близо 2000 долара, изработен от дърво и смола.
Той обаче събра противоречиви мнения, породени от коментари на австралийци, които смятат, че марката засяга културната им принадлежност и смятат продукта за неуместен.
Кълбо от сребро
Оказва се, че 2017 година е вдъхновила повечето луксозни марки да експериментират с нестандартни продукти. Известната компания за бижута Tiffany & Co. пуска в секцията си "Стоки за дома и аксесоари" пет броя ръчно изработени кълба "прежда" от сребърно влакно за 9000 долара.
Към серията се продават и кутия за лепенки за 990 долара, кутия за кафе за 1500 долара и транспортир за 425 долара, пише Vogue.
Настолни игри
Макар немалко известни компании да са създавали брандиран шах, Louis Vuitton се насочва към друга класическа настолна игра - Jenga. Марката има както дървена, така и плексигласова разновидност, като според различни източници цената им варира между 1950 и 3000 долара. На всяко блокче е гравирано логото на модната къща.
Източник: Louis Vuitton
Макар да не е предназначен за широката аудитория, друг нестандартен предмет са калъфите за трофеи, с който компанията отбелязва партньорството си с различни спортни първенства като Australian Open, Formula 1 и други.
Колекция от чанти
Чантата с формата на пакет чипс на Balenciaga също привлече погледите на потребителите и критиците. Макар и силно реалистична и направена от естествена телешка кожа, цената ѝ от около 2050 долара е значително завишена. С подобен дизайн се продават и портмонета в ценовия диапазон 1150-1890 долара и ключодържатели за 850-925 долара.
Източник: Balenciaga
Друг нестандартен дизайн е Marché Packable Tote Bag от 2025 година - "намачкана" чанта за 1050 долара, имитирайки найлонови торбичка, като в действителност материалът е по-специфичен.
Balenciaga обаче не са изключение в сектора. През 2012 година немската марка Jil Sander създаде чанта, имитираща хартиените пликове, в които веригите за бързо хранене поставят поръчките за вкъщи. Разликата е в леките шевове, водоустойчивото покритие и, разбира се, логото. Цената ѝ тогава е била 290 долара, а според информация от медиите, тя бързо е изкупена от магазините.
Камък
Испанската модна марка Loewe пусна специален продукт, чиито дизайнери са майка и дъщеря от Япония. Той представлява декоративен камък, "сплетен" с телешка кожа, а цената му надвишава 300 долара.
Източник: Loewe
Това не е единственият път, в който потребителите дават пари за камъни. По-рано Money.bg писа за компанията PetRock, която продава камък за домашен любимец. Макар че е създадена през 1975 година, продуктът ѝ все още може да се намери в Amazon... за 25 долара.
Подобна идея има и компанията Supreme, която през 2016 година пуска на пазара червена глинена тухла за 30 долара. Според The Guardian продуктът се разпродава за ден, след което се появява в eBay за до 1000 долара. Тя не е единственият нестандартен предмет на компанията - преди това е брандирала с логото си чук, калкулатор и пожарогасител.
Източник: eBay
Интересно е, че в сайтовете за продажба все още могат да се намерят останали бройки за между 300 и 800 долара.
Макар повечето от примерите да звучат почти абсурдно, по този начин луксозните марки показват, че могат да продадат всичко, стига да носи тяхното лого. Едновременно с това, покупката на подобен предмет се оказва истинска "инвестиция", защото цената му се увеличава с времето.