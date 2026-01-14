Saks Global, емблематичен американски конгломерат за луксозни стоки с магазини на Пето авеню в Манхатън, обяви фалит. Това става, докато компанията готви се да се препозиционира на все по-конкурентния пазар на луксозни стоки, след като пое около 1,75 милиарда долара финансови ангажименти, предават световните медии.

Базираната в Ню Йорк частна компания, която притежава търговците на дребно Saks Fifth Avenue и Neiman Marcus, заяви в съобщение, че е подала заявление за фалит в Южния окръг на Тексас.

Изпълнителният директор на компанията Марк Метрик се оттегли по-рано този месец, тъй като фирмата се бореше с дълговете, които пое за придобиването на Neiman Marcus за 2,65 милиарда долара през 2024 г. Той беше наследен като главен изпълнителен директор от изпълнителния председател Ричард Бейкър, който напусна и двете позиции по-рано тази седмица и беше заменен от Джефроа ван Ремдонк.

Компанията също така се сблъсква с нарастваща конкуренция, докато се опитва да намали тежкото си дългово натоварване, докато клиентите ѝ се противопоставят на екстравагантните увеличения на цените. От фирмата заявиха, че оценяват "оперативния си отпечатък, за да инвестира ресурси там, където има най-голям дългосрочен потенциал".

Източник: iStock

Saks обяви, че не очаква операциите ѝ да бъдат прекъснати и ще продължи да изпълнява програмите си за клиенти и да плаща на доставчиците и служителите си. От компанията са поели финансови ангажименти в размер на 1,5 милиарда долара от някои от своите кредитори и още 240 милиона долара "допълнителна ликвидност" от своите кредитори.

Hudson's Bay Co., канадският собственик на Saks Fifth Avenue, отдели бизнеса за електронна търговия на луксозния търговец на дребно, Saks.com, през 2021 г. След като придоби Neiman Marcus три години по-късно, Saks Fifth Avenue промени името си на Saks Global.

Очаква се глобалните продажби на луксозни стоки да се свият за втора поредна година през 2026 г., тъй като потребителите, притеснени от световната икономика, намаляват разходите си, според проучване на консултантската компания Bain & Co., публикувано през ноември.

Hudson's Bay, най-старата компания в Канада, започна ликвидацията на всички свои магазини с изключение на шест през март 2025-а.