Adidas ще започне обратно изкупуване на акции на стойност до 1 милиард евро на фона на рекордните продажби през 2025 г. Германският производител на спортни стоки отчита стабилни цени в условията на американските мита, като продажбите са нараснали с 4,8 на сто до рекордните 24,8 милиарда евро за годината.

Главният изпълнителен директор Бьорн Гулден, който ръководеше конкурента Puma преди да се присъедини към Adidas през 2023 г., заяви, че компанията е успяла да поддържа високо ниво на продажбите без намаления и да държи отстъпките под контрол.

Приходите за четвъртото тримесечие са се увеличили с 1,9 на сто до 6,076 милиарда евро, въпреки валутните колебания на стойност от около 1 милиард евро.

Според предварителни данни оперативната печалба е нараснала с 54 на сто до 2,06 милиарда евро, с двуцифрен растеж на всички пазари. Компанията обяви, че ще финансира обратното изкупуване на акции чрез генериране на силен паричен поток през 2026 г., а пълните резултати заедно с годишните перспективи ще бъдат публикувани в началото на март.

В рязък контраст с успеха на Adidas, тръгналата буквално от същата къща (и едно и също семейство - Даслер, основателите на двете компании са братя) в Германия Puma преживява тежък период. Основана през 1948 г., марката дълго време беше номер три в спортното облекло след Nike и Adidas, но изостана с появата на нови брандове като On Running и Hoka. Те залагат на по-динамична маркетингова и продуктова стратегия.

Тези промени на пазара повлияха и на вечния съперник Adidas, като акциите му от началото на годината спаднаха с 15 на сто. В случая на Puma обаче ситуацията е критична.

След пик от 115 евро за акция в края на 2021 г., компанията е загубила 80 процента от стойността си. Пазарната ѝ капитализация в началото на седмицата беше 3,2 милиарда евро - осем пъти по-малка от тази на Adidas. Търговската несигурност е засегнала целия сектор на дребно, но Puma е особено пострадала от засилената конкуренция.

Последните модели на компанията, включително Speedcat, са в сянката на успешните ретро модели на Adidas като Samba, вдъхновени от обувките на футболните фенове от 70-те и 80-те години. Мениджмънтът обяви през октомври план, целящ съкращаване на 900 корпоративни работни места, намаляване на отстъпките, подобряване на маркетинга и ограничаване на продуктовата гама.

Сега Puma предстои да премине под крилото на китайската Anta - водещата спортна марка в Китай, която ще стане най-големият ѝ акционер в сделка на стойност 1,8 милиарда долара.