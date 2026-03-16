Вече седмица политици и военни експерти разгорещено коментират първото потвърдено разполагане на хиперзвукови ракети в Европа извън Русия и Беларус. То може да промени сериозно баланса на силите точно в нашия регион.

След като онлайн изтекоха снимки на сръбски изтребители МиГ-29, въоръжени с китайските ракети CM-400, президентът на западната ни съседка Александър Вучич потвърди доставката пред държавната телевизия РТС: "Имаме сериозен брой от тези ракети и ще имаме още повече".

Цената на придобиване за момента не е известна, като по думите на държавния глава Белград е получил "малка отстъпка" от Пекин.

Това е поредна стъпка в модернизацията на сръбските въоръжени сили с руска, китайска, израелска, иранска и френска помощ и освен това за първи път дава на техните ВВС модерно оръжие с голям обсег.

Какво представлява CM-400?

Китайската ракета беше показана за първи път през 2012 г. Разработка е на компанията China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), като се явява експортна версия на противокорабната YJ-12.

След пуск тя се издига до около 40 000 метра, за да пикира след това към целта със скорост от порядъка на Mach 5. Това се случва със сложна траектория, която прави прехвата силно затруднен. Използва различни комбинации от сателитно насочване, инерциална навигация, засичане на радарни сигнали или инфрачервен сензор. Радиусът на действие може да достигне 400 километра.

В зависимост от конфигурацията, може да има 150-килограмова осколъчна бойна глава или 200-килограмова бронебойна. Според избраните бойна глава и самонасочване, целите могат да бъдат кораби, укрепени командни центрове, летища, радарни системи на ПВО и т.н.

Голям плюс на ракетата е нейният компактен размер и ниско собствено тегло. Те правят възможно използването ѝ например от леките пакистански изтребители JF-17 Thunder. В Исламабад твърдят, че по време на войната с Индия през миналата година именно с CM-400 са унищожили модерен зенитно-ракетен комплекс С-400 "Триумф" на противника, но за момента това не е потвърдено.

Китайският официоз Global Times пише, че ракетата привлича значителен международен интерес именно заради възможността изтребители да нанасят прецизни удари по земни цели.

Тук фактор е и лесната интеграция. Според наличната до момента информация, сръбските МиГ-29 не се налага да подават данни за целта на CM-400 - всичките нужни софтуерни и хардуерни компонентни са в специалния пилон, на който се монтира оръжието. В кабината единствено се инсталира безжично свързан таблет, с който пилотът управлява оръжието. По подобен начин украинските ВВС използват британската ракета Storm Shadow за удари по руски цели със старите си фронтови бомбардировачи Су-24 и стрелят по радари с AGM-88 HARM от Су-27.

Сърбия има 14 МиГ-29 - наследени от Югославия, както и подарени от Русия и Беларус и модернизирани. Тя е поръчала и модерни изтребители Rafale от Франция, но те ще са без най-мощното си оръжие - ракетите "въздух-въздух" с голям обсег Meteor.

Защо това е повод за притеснение?

Новината за новото оръжие в сръбския арсенал идва на фона на все по-враждебна реторика на Белград към много от съседите му. Вучич и други политици от западната ни съседка твърдят, че Хърватия, Албания и Косово изграждат военен съюз с цел да атакуват страната - твърдение, което Загреб, Тирана и Прищина отричат. В сюжета беше забъркана и България след информации в сръбската преса, че и нашата страна е участвала в разговорите.

Освен това, през последните месеци в сръбски медии периодично се появяват "исторически" публикации и документални филми, в които се съдържат откровени териториални претенции към нашата страна - като твърдението, че шопите са насилествено българизирани сърби и "истинската граница" е по река Искър.

България, Хърватия и Албания да са пълноправни членки на НАТО, а в Косово продължава да има голям многонационален мироопазващ контингент. До преди две години тези два факта даваха пълна гаранция, че реториката на Вучич и компания е само за вътрешна консумация като опит за отвличане на вниманието от многохилядните протести в страната. Сега обаче ситуацията е различна.

Много анализатори са на мнение, че открито транзакционната външна политика на САЩ и намалелият интерес към сигурността в Европа на администрацията на Доналд Тръмп ще "развържат ръцете" на реваншистки настроените на Стария континент.

В този контекст хиперзвуковите ракети будят сериозно безпокойство. Хърватия върна наборната военна служба и също се превъоръжава с бързи темпове, а удар по нейната нефтогазова инфраструктура може да създаде проблеми за икономиките в целия регион. Хърватия няма модерни ПВО системи с голям обсег.

На фона на ревизионистките публикации в сръбската преса, няма как и у нас да бъдем напълно спокойни. CM-400, даже изстреляна от въздушното пространство на Сърбия, може да стигне до ключови обекти за управлението и функционирането на държавата на територията на София, но също така и до авиобазата в Граф Игнатиево, където са базирани новите F-16, както и до АЕЦ "Козлодуй".

В момента най-модерният зенитно-ракетен комплекс на въоръжение у нас е С-300. Той е с технология от началото на 80-те, неясна боеспособност и почти сигурна липса на модернизации през последните десетилетия. На теория има ограничена способност да спира балистични ракети, но скоростта и маневреността на CM-400 правят прехвата почти невъзможен.

До края на следващата година първите модерни германски ЗРК IRIS-T SLM може би ще са застъпили на бойно дежурство у нас. Те обаче са предназначени за борба с крилати ракети, самолети, вертолети и дронове. Опитът от Украйна показва, че в тази си роля комплексът е отличен, но той просто не може да се бори с хиперзвукови ракети.

Производителят Diehl Defence работи по специална модификация за париране на тази заплаха - IRIS-T HYDEF, но тя ще е готова след години и определено не е това, за което нашата страна дава 182 милиона евро.

Така единствената надеждна защита на България се оказват Patriot батареите на Гърция и Румъния, които могат да обхванат голяма част от територията на страната ни.