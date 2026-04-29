Логистичната JUSDA, част от тайванския индустриален гигант Foxconn, започва дейност в Сърбия. Компанията обяви планове за изграждане на първи складов център в страната. Подразделението заявява амбиция Сърбия да се позиционира като логистичен хъб за Югоизточна Европа, но без да разкрива инвестиционен размер и конкретен график.

Новината беше съобщена от изпълнителния директор на JUSDA Europe Петр Шкода в Белград, който подчерта бързото навлизане на компанията на местния пазар. "Започнахме в Сърбия по-бързо, отколкото във всяка друга страна досега", заяви той.

Навлизането е свързано със сътрудничество със сръбската Beohemija чрез съвместната структура Kaumy SEE. Новата дистрибуционна платформа ще бъде базирана в Зренянин и ще обслужва химическата индустрия, като фокусът е върху регионална експанзия на Балканите.

Компанията твърди, че изгражда персонализирани логистични решения според индустрията и клиента, вместо стандартни модели, като залага на IT интеграция по цялата верига на доставки.

JUSDA посочва, че работи с над 5000 производители и около 1000 бранда глобално, включително Apple, Cisco, Huawei и HP, макар детайли за конкретния обем на тези взаимоотношения да не са публично разписани.

В Европа компанията оперира основно от Чехия, където управлява 3 склада с обща площ над 80 000 кв. м. Логистичният модел на JUSDA е базиран на доставка до 48 часа в рамките на Европа. Стандарт, който вече е широко разпространен сред големите играчи в сектора.

Основан през 1974-та, Foxconn е най-големият производител на електроника в света и разширява дейността си отвъд производството към сфери като към електромобили, роботика, AI и полупроводници. Групата оперира в глобален мащаб и отчита приходи от $259 милиарда за 2025 г.