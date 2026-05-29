Сръбски производители на вино ще достигат до пазарите на далечен Китай, съобщиха медии в западната ни съседка. Първата китайска точка в списъка на винарите е провинция Шандонг, като там вече са планирани инвестиции в производство на сръбско вино.

До това се стигна, след като през парил тази година сръбска делегация от политици и винопроизводители посети провинция Шандонг Лин Ву, където беше постигнато споразумение за конкретна подкрепа за продажбата на сръбски вина, както и на други хранителни и селскостопански продукти.

Провинция Шандонг е третата по големина провинция в Китай по икономическа сила. Според изявления на политически представители от страна на китайската държава, сръбските продукти са конкурентни по цена на китайския пазар и планиращите инвестиции са една добра нова възможност, предоставена от Споразумението за свободна търговия между двете страни.

Впрочем, именно в Шандонг вече се продават сръбски вина и други селскостопански продукти, които се конкурират с китайските по цена и качество.

Сърбия е сред бързо развиващите се винени дестинации в Европа с дълбоки традиции и модерни изби. Ключови производители като Vinarija Aleksandrović, Winery Despotika и Vinarija Zvonko Bogdan предлагат както международни, така и местни сортове, като част от техните вина се изнасят на най-различни международни пазари.