Площите с лозови насаждения в земеделските стопанства на България са намалели драстично заради "лоши климатични условия", съобщиха от Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Данните за 2025 г. показват, че лозовите насаждения в земеделските стопанства, включващи плододаващите и младите лозя, се оценяват на 31 234 ха. Реколтирани са 26 231 ха, което е с 5,4% по-малко от предходната година.

В цели 2,3 хил. ха лозя не е прибрана продукция, което директно удря производството на българските винари. 

По информация на Изпълнителната агенция по лозата и виното произведеното грозде през 2025 година възлиза на 115 909 тона, което е с 14% по-малко спрямо предходната година. В Югоизточния район са произведени 40% от общото количество грозде, или 46 482 тона, а в Южния централен район - 37%, или 43 152 тона.

Произведеното количество винено грозде е с 15% по-малко спрямо 2024 г., само производството на десертно грозде остава непроменено.

Средните добиви на винените и десертните сортове грозде за страната са по-ниски спрямо 2024 г., съответно с 10% и с 1%.

"От реколта реколта 2025 винарските предприятия са произвели 63 887 859 литра вино. В страната се реализират 112 млн. литра вино на година, а износът е в размер на 16 410 500 литра", заявиха от Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ).

На този фон традиционното българско вино разширява пазарите си. Основните страни, в които изнасяме българско вино към днешна дата са Швеция, Полша, Гърция и Япония, като в България оперират 365 производители на вино. Все повече български винари се ориентират към бутиково производство, което се оценява най-много на външните пазари, коментират представителите на бранша.