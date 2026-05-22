Първа по рода си в България комплексна лаборатория за електромагнитна съвместимост ще бъде изградена в Индустриален парк София-Божурище, съобщиха от Национална компания "Индустриални зони" (НКИЗ).

Инвестицията е на стойност 2,5 милиона евро. С парите ще се строи специализирана инфраструктура и ще се внедрява високотехнологично оборудване.

В лабораторията ще се правят тестове в специализирана камера тип "Фарадеев кафез" със софтуерна обработка и анализ на резултатите. Те ще влизат в протоколи и сертификати за съответствие, покриващи международните стандарти.

Това е нужно за производители от най-различни индустрии - автомобилостроене, потребителска електроника, медицинска техника, военна и аерокосмическа промишленост, информационни технологии, телекомуникации и т.н.

В Европа има 500 електромагнитни лаборатории, от които само 50 имат капацитет за комплексно сертифициране на всички видове изделия.

У нас има 4 тясно специализирани лаборатории и затова редица производители се налага да правят изпитвания чак в Любляна.

Сега с новата лаборатория в Божурище това ще се промени. Индустриалният парк е приоритетен проект за НКИЗ с привлечени 44 инвеститори от най-различни сфери.