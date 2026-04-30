Експанзията на ритейл парковете достигна и най-големия жилищен район в България. В края на годината започва строителството на Estrea Park Люлин на Park Lane Developments.

Локацията е буквално срещу бъдещата метростанция "Петър Дертлиев", в близост до кръговото кръстовище на околовръстния път и бул. "Царица Йоанна", като се предвижда негово 220-метрово удължаване за достъп до бъдещия търговски парк.

Основният търговец "Фантастико" ще изгради голям супермаркет с площ от над 10 500 квадратни метра върху собствен имот. Самият Estrea Park Люлин ще е с 11 000 кв.м търговска площ, като се планират голям магазин за спортния стоки, мода, стоки за дома, електроника, дрогерия, зоомагазин, оптика, фитнес център и заведения за хранене.

Проектът може да се окаже директен конкурент на люлинския Mega Mall, а освен това ще е интересна и концепцията на "Фантастико" - новите големи обекти на веригата са на практика търговски центрове с различни обекти извън основния.

Източник: Park Lane Developments

Ключов за всеки ритейл парк е паркингът, като в случая той ще е с около 350 места, но освен това отсреща ще има и обществен буферен паркинг заради метрото.

Амбицията на Park Lane Developments, които имат зад гърба си проекти като SAP Center Sofia и реновацията на Полиграфическия комбинат, е да открият поне 10 ритейл парка с бранда Estrea Park. Първият вече се строи в жк. "Хаджи Димитър", като там големият хипермаркет е на Kaufland, а отново в София се подготвя и стартът на работата по Estrea Park в "Надежда", където също ще има голям обект на "Фантастико".

Източник: Park Lane Developments

Ще видим и ритейл парк на Park Lane Developments във Варна.

Ритейл парковете са в настъпление в цяла България. Заради значително по-ниските строителни разходи в сравнение с моловете, такъв тип търговски площи от една страна се появяват извън топ премиум локациите в най-богатите градове, а освен това привличат и по-широка палитра от търговци.

Само в рамките на 4 години са били въведени 41 нови парка с разгъната наемна площ от близо 400 000 кв.м.