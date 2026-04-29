Финландският производител на асансьори Kone се съгласи да придобие германския TK Elevator (TKE) в сделка с акции и пари в брой, оценена на €29,4 милиарда (около $34,4 милиарда). Ако бъде одобрена, тя ще създаде най-големия производител на асансьори в света по приходи и мащаб.

Продавачи са частните инвестиционни фондове Advent International и Cinven, заедно с други инвеститори. Сделката се нарежда сред най-големите в Европа от години и е най-мащабната в историята на Финландия, по данни на LSEG.

Глобален играч с над 100 000 служители

След обединението новата група ще има над 100 000 служители и годишни приходи от над €20 милиарда. Това почти удвоява мащаба на Kone и я позиционира пред ключови конкуренти като американската Otis и швейцарската Schindler по пазарна стойност.

В същото време индустрията остава силно концентрирана, което вече поражда очаквания за регулаторен натиск.

"Тази комбинация значително ще подобри способността ни да отговорим на нарастващото търсене на надеждни и устойчиви решения и услуги", коментира изпълнителният директор на Kone Филип Делорм, цитиран от Ройтерс.

Стратегически сделката е насочена към най-печелившия сегмент - поддръжка и модернизация на асансьори. TKE добавя силни позиции в Северна и Южна Америка, докато Kone традиционно е по-силна в Европа и Азия.

Според компанията очакваните синергии възлизат на около €700 милиона годишно. Това е ключов елемент в инвестиционната логика, но и най-уязвимата част на сделката. Реализацията им зависи от интеграция в силно регулирана и трудоемка индустрия.

Анализатори от Danske Bank определят потенциала за синергии като "впечатляващ за сектора", но подчертават, че подобни ефекти често са трудни за изпълнение в пълния им обем.

Напрежение около сделката

Още преди официалното одобрение сделката се сблъсква с очаквания за сериозен антитръстов контрол. Обединението би създало структура с водеща позиция в глобален пазар, който вече е доминиран от няколко големи играча.

По данни на Reuters Европейската комисия все още не е била официално уведомена, а конкурентът Schindler вече заяви, че ще оспори сделката. Допълнителен фактор е политическата чувствителност около индустриалната консолидация в Европа.

Към момента Kone не е обявила конкретен план за съкращения, но синдикални представители в Германия вече реагираха остро. От IG Metall определиха новината като "дълбоко обезпокоителна" и поискаха извънредно заседание на надзорния съвет.

Сделката предвижда също поемане на нетен дълг на TKE от около €9,2 милиарда, който Kone планира да рефинансира.

Сделка, подготвяна с години

Kone ще плати около €5 милиарда в брой и ще издаде нови акции за приблизително €15,2 милиарда, които ще отидат към продавачите. Те ще получат 33,8% дял в новата компания. Останалата част от сделката включва поемане на дълг и сложна структура на собственост, включително участие на Thyssenkrupp и други инвеститори.

Интересът на Kone към TKE не е нов, компанията е правила неформална оферта преди години, но се е отказала заради регулаторни рискове. През 2020 г. TKE беше отделен от Thyssenkrupp и продаден на сегашните инвеститори за €18,7 милиарда.

Сега обаче мащабът е значително по-голям, както и потенциалните пречки.

Очаква се сделката да бъде финализирана най-рано през второто тримесечие на 2027 година. Дали регулаторите ще позволят ли създаването на индустриален играч от подобен мащаб, предстои да видим.

