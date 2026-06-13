Истинско съкровище от милиарди евро "събира прах" в спящи банкови сметки в Германия, докато собственици и наследници си нямат и напредстава за това.

Според доклад на Министерството на изследванията на страната от преди няколко години в такива сметки има до над 4 милиарда евро. Други оценки са много по-високи, достигащи 9 милиарда евро, пише DW.

В крайна сметка банките и политиците спорят кой трябва да контролира парите.

Проблемът

Истински хаос настъпва, когато хората започнат да трупат различни профили през годините или просто си отидат от този свят. В такива моменти за наследниците става почти невъзможно да се ориентират коя банка какво пази.

Дигиталната ера допълнително усложнява нещата. Времето на хартиените извлечения и договорите в папки отдавна мина. Днес всичко е онлайн банкиране, а достъпът до него е заключен зад пароли в нечии имейли или по твърдите дискове на личните компютри.

Ситуацията е подобна на тази със забравените портфейли с криптовалути за милиарди, за които Money.bg вече писа.

Оценките за напълно изгубени биткойни показват, че общата им стойност пpeдcтaвлявa oт 11% дo цeли 18% oт мaĸcимaлнoтo пpeдлaгaнe нa 21 милиoнa eдиници. Това се равнява на cтoтици милиapди дoлapи.

Банките не ги пипат?

Според германското законодателство, парите в забравените сметки никога не стават автоматично собственост на банките или държавата . Финансовите институции са длъжни да пазят сметките до безкрай.

На практика правото на собственост върху тях, независимо дали е на човека, който ги е внесъл, или на неговите наследници, няма срок на годност и никога не изтича...

Германското правителство може да поиска сметка само ако е обявено за наследник съгласно закона за наследството на страната, а не съгласно разпоредбите за непотърсено имущество, пише още DW.

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Критици като бившия финансов министър Норберт Валтер-Борянс посочват, че банките генерират скрити печалби. Тези милиарди помагат за укрепване на капиталовата им база, а в някои случаи банките събират и такси за поддръжка, докато парите си стоят там.

По негова инициатива трябваше да се създаде и национален регистър като от тогава са направени няколко опита.

Строгите закони за защита на личните данни в Германия правят създаването на такъв регистър много сложно. Към момента все още се търси работещ политически компромис.

"Дайте ги за благотворителност"

Води се и сериозен дебат какво да се случва с тези пари, или поне с част от тях след определен период на давност.

Обществено проучване, поръчано от благотворителната организация SOS Children's Villages, показва, че огромна част от германците подкрепят насочването на тези средства към социални проекти.

Банковият сектор чрез Асоциацията на германските банки се противопоставя на законодателни промени, аргументирайки се, че настоящата им практика да пазят парите е "изпитана и сигурна".

Политиците критикуват банките, че се оправдават с правната сигурност и защитата на личните данни, за да задържат милиардите в своите баланси. Може би никога тези милиарди няма да излязат от трезорите.