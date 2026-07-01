1.7 милиарда лева остават необменени в евро към края на безплатния законов период, който изтече вчера, 30 юни. Това се равнява на 5.52% от левовете в обращение, като останалите 29.4 милиарда лева вече са се превърнали в евро и циркулират във финансовата система, става ясно от актуални данни на БНБ.

Въпреки това редица търговски банки решиха да удължат безплатния срок за обмяна, като по този начин дадат повече време на своите клиенти. Важно е да се уточни, че всяка банка поставя различни условия - някои не приемат безплатно монети, а други изискват средствата да бъдат внесени директно по сметка.

Money.bg събра в списък институциите, за които има публична информация, че ще продължат да предлагат безплатна обмяна или безплатно внасяне на левове по сметка и след 30 юни 2026 г.

Банка / институция Какво остава безплатно след 30 юни 2026 г. Срок / условия БНБ Обмяна на левове в евро Безсрочно, без такса и без ограничение в сумата Пощенска банка / Postbank Обмяна на левови банкноти и монети в евро Банката не планира въвеждане на такса; остава изискването за предварително уведомление при касови операции над 30 000 лева УниКредит Булбанк Обмяна на левови банкноти и монети в евро за физически лица Без такса до 30 септември 2026 г. в клоновата мрежа; важи и за монети, включително стотинки; при суми над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата iBank Обмяна на левове в евро Без такси и комисиони до 30 септември 2026 г.; услугата е достъпна във всички офиси на банката както за клиенти, така и за всички физически и юридически лица Банка ДСК Внасяне на левови банкноти по сметки в банката Без такса до 31 декември 2026 г. за физически и юридически лица; директната обмяна на левови банкноти в евро в брой, обмяната на монети и внасянето на монети са по стандартна тарифа след 30 юни Fibank / Първа инвестиционна банка Внасяне в брой на левове по сметка в евро, включително сметки, превалутирани от левове в евро, открити във Fibank Без комисиона до 31 декември 2026 г.; от 3 август 2026 г. директната обмяна на левове в евро в брой ще бъде с комисиона, освен в изрично посочените случаи tbi bank Обмен на левове в брой в евро Без такса до 31 декември 2026 г. в офисите на банката

След 30 юни банките вече имат право сами да определят дали да начисляват такси за обмяна на левове в евро. Те са длъжни да уведомяват Българската народна банка за размера на прилаганите такси, но БНБ няма правомощия да се намесва в тези решения.

Именно затова условията вече се различават значително. При част от банките безплатна остава реалната обмяна на пари в брой, докато при други става дума за безплатно внасяне на левови банкноти по сметка, а не за директно получаване на евро в брой на каса.

За хората, които не бързат или не искат да се съобразяват с конкретните условия на отделните търговски банки, най-сигурната опция остава БНБ. Централната банка ще продължи да обменя левове в евро безсрочно, без такси и без ограничение в сумата. Това обаче не важи за "Български пощи", които въведоха такса от 6 евро на 1000 сменени лева.

Според БНБ процесът по обмяната на националната валута с еврото е протекъл плавно и без затруднения за гражданите, бизнеса и финансовата система. Към 30 юни 2026 г. евробанкнотите и евромонетите в обращение са на обща стойност 8.8 милиарда евро, което според централната банка осигурява нормалното функциониране на наличнопаричното обращение в страната.