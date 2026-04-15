От 15 април румънският град Лугож въвежда нови правила, които променят из основи достъпа на тежкотоварни превозни средства до града. Местните власти налагат ограничения за трафика над 3,5 тона, като ключовата мярка е такса от 1000 леи (около €200) за част от камионите.

Решението идва на фона на нарастващия трафик и все по-сериозното натоварване върху градската инфраструктура. Според местната администрация целта е да се ограничи износването на пътищата, да се намалят задръстванията и да се повиши безопасността.

Новият регламент обхваща всички превозни средства с максимално допустима маса над 3,5 тона, включително камиони за товарни превози, автобуси, строителна техника, както и селскостопански машини. Ограниченията ще важат най-вече за централните части на града и основните пътни артерии.

Най-съществената промяна засяга транзитния трафик. Тежкотоварните автомобили, които нямат икономическа дейност в града и само преминават през него, вече ще трябва да плащат такса от 1000 леи (около €200) за всяко влизане. Мярката цели да отклони потока от камиони към обходни маршрути и национални пътища, вместо през градската среда.

За достъп до определени зони ще се изисква и специално разрешително от общината, като цената му ще зависи от теглото на превозното средство. По този начин се прави разграничение според степента на натоварване върху инфраструктурата.

Паралелно с ограниченията ще бъдат въведени нови пътни знаци, обозначаващи зоните със забранен достъп, както и ясно определени алтернативни маршрути за тежкотоварния трафик. Очакванията са това да облекчи движението в централните части и да намали задръстванията.

Местната власт формулира няколко основни цели: по-ниски разходи за поддръжка на пътищата, по-висока пътна безопасност, ограничаване на шума и замърсяването и като цяло - по-добро качество на живот в града.

За транспортните компании новите правила означават по-внимателно планиране на маршрутите и вероятно по-високи разходи. В дългосрочен план обаче от Лугож залагат, че ограниченията ще доведат до по-организиран трафик и по-добре управлявана градска среда.

Лугож е от средно големите градове в западната част на Румъния, разположен в окръг Тимиш, на около 60 км източно от Тимишоара. Населението му е приблизително 38 000 души (по данни от 2023 г.), а първите писмени сведения за града датират от 1334 г.

Градът е разположен по поречието на река Тимиш, която го разделя на две исторически части - т.нар. румънски и немски Лугож. Те са свързани с характерни железни мостове, превърнали се в местна забележителност. Географски Лугож се намира в преходна зона между Банатската равнина и подножието на планината Пояна Руска, което определя и ролята му като транспортен възел в региона.