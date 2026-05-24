В северна Швейцария, на брега на Рейн, багери копаят шахта с дълбочина почти 30 метра. На пръв поглед това е просто поредният голям инфраструктурен строеж. В действителност обаче под тихото градче Лауфенбург се изгражда проект, който може да се превърне в един от най-важните енергийни експерименти в Европа.

Компанията FlexBase Group започна строителството на това, което определя като най-голямата redox-flow батерия в света. Системата е с планиран капацитет от 2,1 GWh и мощност над 1,2 GW. Самата компания сравнява мощността на проекта с тази на АЕЦ Лайбщат - най-голямата ядрена централа в страната.

Разликата е, че проектът в Лауфенбург няма да произвежда електроенергия, а ще я съхранява и връща обратно в мрежата при нужда. Именно това превръща проекта в толкова важен тест за бъдещето на европейската енергетика.

До гигантската батерия ще бъде изграден и AI център за данни с мощност 480 MW.

Една от причините Лауфенбург да привлича толкова внимание е, че проектът вече излиза от фазата на амбициозните рендери.

В началото на годината швейцарският мрежов оператор Swissgrid одобри първата фаза на присъединяване към електропреносната мрежа с капацитет 800 MW. Според компанията базовото споразумение е било финализирано за по-малко от година. Това, според Flexbase е "силен сигнал за енергийното бъдеще на Швейцария и Европа".

Главният изпълнителен директор и основател на компанията Марсел Аумер дори заяви, че подобни мащабни системи за съхранение вече са не просто технологично възможни, а "системно необходими".

Огромен мащаб

Първата фаза на проекта предвижда 800 MW мощност и 1,6 GWh капацитет за съхранение. В крайната си версия системата трябва да достигне 1,2 GW и 2,1 GWh - достатъчно според компанията за захранване на около 210 000 домакинства за едно денонощие.

Подобна система не е заместител на електроцентрала. Ако батерията работи на максимална мощност, тя би могла да отдава енергия приблизително час и 45 минути. Това означава, че ролята й не е да произвежда ток, а да действа като гигантски буфер.

Точно това прави проекта толкова важен. Колкото повече възобновяема енергия влиза в европейската система, толкова по-ценни стават подобни "енергийни шокови абсорбатори".

Защо Лауфенбург

Проектът не е позициониран случайно. Лауфенбург се намира до т.нар. "Звезда на Лауфенбург" - историческа подстанция, където през 1958 г. за първи път са синхронизирани електрическите мрежи на Германия, Франция и Швейцария. Място, което често е определяно като една от люлките на съвременната европейска електроенергийна система.

Именно тази връзка с континенталната мрежа дава на проекта потенциално значение далеч отвъд Швейцария. Flexbase твърди, че системата ще може да реагира в рамките на милисекунди, подавайки или поемайки електроенергия според моментните нужди на мрежата.

Другият ключов елемент в проекта е AI центърът за данни.

Само преди няколко години подобно съоръжение вероятно би изглеждало като второстепенна част от историята. Днес то е почти толкова важно, колкото и самата батерия.

Причината е логична: изкуственият интелект консумира огромни количества електроенергия. Центровете за данни вече се превръщат в едни от най-бързо растящите консуматори на ток в света, а Европа започва все по-ясно да усеща натиска върху електропреносните си мрежи. В Швейцария потреблението на центровете за данни вече се е удвоило за 5 години — от 2,1 до 4 тераватчаса между 2019 и 2024 г.

Голямо обещание и голям риск

Въпреки амбицията около проекта, скептицизмът остава. Литиево-йонните батерии продължават да доминират пазара за съхранение на енергия благодарение на масовото производство и падащите цени. Redox-flow системите са по-обемни, по-сложни и изискват сериозна инфраструктура - резервоари, помпи, мембрани и огромни пространства.

Затова и Лауфенбург се разглежда не просто като строителен проект, а като реален тест дали тази технология може да излезе от нишовите приложения и да стане част от гръбнака на модерната електроенергийна система.