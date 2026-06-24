Администрацията на президента Доналд Тръмп обяви условно финансиране в размер на $17,5 милиарда в подкрепа на изграждането на до 10 нови ядрени реактора AP1000 на Westinghouse Electric Company. Целта на Вашингтон е всички проекти да започнат строителство до 2030 година. Държавната подкрепа трябва да помогне за преодоляване на едно от най-големите предизвикателства пред сектора, а именно високите първоначални разходи.

Министерството на енергетиката на САЩ планира да осигури до 5 заема, като всеки ще подпомага изграждането на по 2 реактора. Средствата ще бъдат използвани основно за поръчка на оборудване и компоненти с дълъг срок на производство, което според американските власти може да съкрати реализацията на проектите с до 3 години.

Въпреки внушителната сума, става дума за условен ангажимент, а не за окончателно отпуснато финансиране. Проектите трябва да преминат през техническа, финансова, правна и екологична оценка, преди средствата да бъдат усвоени.

Именно технологията AP1000 беше избрана за изграждането на най-мащабния енергиен проект у нас в следващите десетилетия - 7-и и 8-и блок на "АЕЦ Козлодуй".

Ролята на държавата

Макар и условна на този етап, подкрепата на държавата е ключова при реализирането на проекти от подобен мащаб. Последните американски ядрени проекти се сблъскаха със значителни забавяния и оскъпяване, което направи инвеститорите значително по-предпазливи.

Според американския министър на енергетиката Крис Райт интерес към новите реактори вече проявяват както енергийни компании, така и големи технологични корпорации. Причината е бързо растящото потребление на електроенергия от центровете за данни и системите за изкуствен интелект. От Министерството на енергетиката на САЩ съобщават, че 7 компании вече са заявили интерес към участие в програмата, макар имената им и локациите на бъдещите централи все още да не се разкриват.

Ако всички проекти получат окончателно одобрение, това ще бъде една от най-мащабните държавни програми за подкрепа на нови ядрени мощности в САЩ от десетилетия насам.